Säljande Försäljningschef - Lögstrup Sweden
AB Ny Kollega i Skåne / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-02-06
Vi på Lögstrup levererar lågspänningsställverk och centraler för i huvudsak kraftförsörjning till driftkritiska anläggningar. Vi har ett egenutvecklat system som har ett rykte om sig att hålla hög kvalitet och robusthet som saknar motstycke på den svenska marknaden. Vi har kontor och monteringsverkstad i Malmö men har även systerbolag på Irland och i England. Moderbolaget grundades 1958 och ligger utanför Helsingör i Danmark och här utvecklas och produceras vårt modulsystem i en modern helautomatiserad anläggning. Bolaget är idag ett helägt familjebolag och man omsätter worldwide 900 MSEK, den svenska verksamheten omsatte 2025 ca 150 MSEK och har ett tillväxtmål på över 30% i år som vi förväntar oss att överträffa. Läs mer om oss på www.logstrup.com
Vill du som säljande försäljningschef vara med på Lögstrup Swedens spännande resa och verka inom en bransch där våra produkter och system aktivt bidrar till att säkra kraftförsörjningen till driftkritiska anläggningar på den svenska marknaden? Vill du arbeta på ett branschledande tillväxtbolag där du har goda utvecklingsmöjligheter och där du äger din egen utveckling inom bolaget?
Om dina svar på ovan är ja, då ska du läsa vidare nedan.
Lögstrup är en av Sveriges ledande leverantörer av elektriska kopplingsutrustningar. Vi är verksamma inom försäljning, konstruktion och tillverkning av kapslad el-utrustning vilken vi levererar till bland annat industri, landsting och olika infrastrukturprojekt.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden
Nu söker vi en säljande försäljningschef (FC) som vill ta ett helhetsansvar för försäljningen i Sverige och vara en nyckelspelare i Lögstrups fortsatta expansion. Detta är en strategisk och operativ roll för dig som trivs i gränslandet mellan teknik, affär och ledarskap - och som motiveras av att bygga långsiktiga kundrelationer och starka team. Du kommer att bli en del av ledningen för Lögstrup Sweden AB och arbetar nära både teknikorganisationen och koncernens internationella nätverk.
Rollen kan sammanfattas enligt nedan
Som vår säljande FC kommer du verka inom en roll som är både strategisk och operativ, vilket innebär att du själv är delaktig i affärerna, samtidigt som du bygger långsiktiga strukturer för bolagets fortsatta tillväxt.
• Leda, coacha och utveckla säljorganisationen med fokus på prestation, affärsmässighet och samarbete
• Utveckla och exekvera försäljningsstrategier i linje med bolagets tillväxtmål
• Driva försäljning mot nyckelkunder, partners och strategiskt viktiga projekt
• Säkerställa strukturerade arbetssätt för offertarbete, pipeline och prognoser
• Följa upp försäljningsresultat, analysera marknaden och identifiera nya affärsmöjligheter
• Arbeta nära tekniska projektledare, offertingenjörer och produktion för att säkerställa konkurrenskraftiga och kundanpassade lösningar
• Representera Lögstrup i kundmöten, branschsammanhang och samarbeten
Du är helt enkelt den affärsdrivna ledaren och coachen som tillsammans med ditt säljteam är specialist på att skapa långsiktiga och lönsamma relationer med våra kunder inom.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en central och utmanande befattning inom ett stabilt företag med trevlig arbetsmiljö i fräscha lokaler. Dessutom verkar vi inom en "het" bransch med goda framtidsutsikter. Som medarbetare på Lögstrup får du fantastiska kollegor i olika åldrar med många års samlad teknisk- och industriell erfarenhet. Vi är ett komplett utvecklings- och tillverkningsföretag med allt under ett och samma tak.
Sammanfattningsvis kommer vi kunna erbjuda dig en stimulerande vardag med utmanande arbetsuppgifter. Inom företaget har vi ett gemensamt mål att som team lyckas med våra olika projekt. Vi är ett lagom stort bolag där engagemang, ansvar och samarbete värderas högt - och där rätt person får verkligt utrymme att växa och göra avtryck. Vårt företag backas dessutom upp av en stark koncernmoder i Danmark.
Vi är övertygande om att du kommer trivas hos oss på Lögstrup.
Erfarenhet som vi efterfrågar
Du som söker tjänsten har dokumenterad erfarenhet av ledande roller inom teknisk försäljning, gärna inom el, energi, industri eller infrastruktur. Du har även erfarenhet från chefsbefattning med personal- och ledaransvar samt besitter förmågan att driva affärs- och försäljningsutveckling i tillväxtbolag både strategiskt och operativt.
Som person har du god teknisk förståelse, med förmågan att omsätta komplexa lösningar till ren kundnytta. Självklart har du erfarenhet av försäljningsstyrning, budget, prognosarbete och uppföljning. Du arbetar obehindrat med dator, Officepaketet, framför allt Excel och CRM-system. Du har körkort samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Dina personliga egenskaper
Genom din positiva personlighet har du fina mänskliga egenskaper. Som chef/ledare har du ett jordnära och engagerat coachande ledarskap. Som person är du analytisk, tar egna initiativ, påbörjar aktiviteter bland dina säljare samt drivs av att få dina säljare nå uppsatta försäljningsmål. Du är bekväm med förändring och motiveras av tillväxt och utveckling.
För att lyckas i rollen som säljande FC är det väsentligt att du är en person som har ett stort affärsmässigt driv, du tycker om att förhandla och har förmågan att hjälpa kunden att få den tekniskt och ekonomiskt bästa lösningen för sin verksamhet. Du är även den inspirerande lagkaptenen/coachen/förebilden som ser nyttan för hela företaget, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du trivs när du har mycket att göra och älskar att coacha och leda dina säljare till framgång.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och profil till den här tjänsten. Utökad bakgrundskontroll av slutkandidaten kommer eventuellt att genomföras. Självklart har du har en socialsituation som möjliggör resor och övernattningar i tjänsten.
Om du vill bli en del av ett framgångsrikt team och växande svenskt företag som aktivt bidrar till att säkra kraftförsörjningen till driftkritiska anläggningar på den svenska marknaden, ska du börja jobba hos oss på Lögstrup.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ny Kollega och du är välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Johan Spjuth på 0733- 67 06 60 vid frågor. Sista ansökningsdag är den 15 mars, men ansök snarast då urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
