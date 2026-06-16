Säljande distributör till Luleå
Pågen Färskbröd AB / Fordonsförarjobb / Luleå Visa alla fordonsförarjobb i Luleå
2026-06-16
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Vill du ha ett självständigt och varierande arbete där du får ta ansvar, träffa kunder och vara en viktig del av den dagliga driften? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande medarbetare till vårt team i Luleå. Rollen passar dig som gillar ordning och reda, har ett gott kundbemötande och trivs med ett arbete där tempot stundtals kan vara högt.
Hos oss blir du en viktig del i att säkerställa att våra kunder får rätt varor i rätt tid, att brödavdelningarna håller hög kvalitet och att våra produkter presenteras på bästa möjliga sätt i butik.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som Pågensäljare arbetar du med både leverans, försäljning och service ute hos våra kunder. Du ansvarar för att våra produkter finns på plats, ser bra ut i hyllan och att butiken får den service de förväntar sig av oss.
Arbetet innebär mycket eget ansvar och du planerar till stor del din dag själv. Du har daglig kontakt med butikspersonal och är Pågens ansikte utåt i butik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leverera och hantera bröd i butik
Säkerställa god fyllnadsgrad och en välskött brödavdelning
Lägga order utifrån butikens behov
Fronta, rotera och följa färskhetsrutiner
Sälja in kampanjer och skapa säljande exponeringar
Ha en god dialog med butikspersonal
Bidra till hög service, kvalitet och ordning hos kund
Vi söker dig som
Vi söker dig som är självgående, noggrann och ansvarstagande. Du tycker om att arbeta praktiskt, är lösningsorienterad och förstår vikten av att göra ett bra jobb varje dag.
Du trivs med kundkontakt, har lätt för att samarbeta och är inte rädd för att ta egna initiativ. Eftersom arbetet är fysiskt och rörligt behöver du också ha god arbetskapacitet och tycka om att vara aktiv under arbetsdagen.Kvalifikationer
B-körkort
God svenska i tal och skrift
God fysik, då arbetet kan vara fysiskt krävande
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Meriterande
C-körkort
YKB
Erfarenhet av distribution, butik, försäljning eller liknande arbete
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierande arbete med stort eget ansvar, god gemenskap och en viktig roll i ett etablerat företag med starka varumärken. Du blir en del av ett team där vi hjälps åt, tar ansvar och arbetar tillsammans för att ge våra kunder bästa möjliga service.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Luleå. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstiderna kan variera och tjänsten kan innebära tidiga morgnar samt helgarbete enligt schema.Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev.
Sista ansökningsdag är den 30 juni.
Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pågen Färskbröd AB
(org.nr 556082-4350)
Box 8143 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB Kontakt
Jörgen Lindmark jorgen.lindmark@pagen.se 040-323649 Jobbnummer
9967038