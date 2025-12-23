Säljande Begagnat ansvarig
2025-12-23
Vi söker en säljande Begagnat ansvarig
Trivs du med att arbeta nära kunden och ge en servicenivå i världsklass? Då är det kanske dig vi söker till Bilkompaniet Gävleborg!
Varför välja Bilkompaniet
Bilkompaniet är ett av regionens mest framgångsrika bilföretag och ett modernt privatägt bolag. Bilkompaniet som grundades 1941 finns i Mora, Leksand, Malung, Falun, Avesta, Hedemora, Sala, Fagersta och Gävle. Vi säljer service- och verkstadstjänster nya och begagnade bilar. Vi är auktoriserade återförsäljare/agenter för Volvo, Mercedes, Kia, Nissan, Peugeot och Isuzu. Utöver fordonsrelaterade tjänster ingår även verksamhet så som Nils Olsson Dalahästar i Nusnäs. Vårt fokus är alltid kundnöjdhet i världsklass med hjälp av kompetenta och engagerade medarbetare. Vid vår anläggning i på Rälsgatan i Gävle säljer vi Mercedes, Nissan och Isuzu.
Om tjänsten Begagnat ansvarig
Rollen som begagnat ansvarig för Bilkompaniet kommer att innebära ett självständigt och utvecklande arbete där du är en viktig del av vårt framgångsrika team. Du kommer att ha ansvar från första kontakten med kund till leverans. Du kommer att sälja begagnade bilar och nya Nissan bilar. Proaktivt arbete är en naturlig del i ditt dagliga arbete. Kunder möter du digitalt, i bilhallen men också ute på fältet och via aktiviteter samt över telefon. Det huvudsakliga målet är att, med en positiv och professionell inställning ytterligare utveckla vår begagnat affär och bygga långsiktiga kundrelationer. I rollen ingår även att säkerställa rutiner och processer i begagnat affären, ansvara över inköp och lager av begagnade bilar.
Vad vi önskar av dig
Vi tror att du har erfarenhet av arbete med kunder eller servicetjänster, meriterande med erfarenhet utav uppsökande försäljning. Även eftergymnasial utbildning inom försäljning och marknadsföring är meriterande. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss. B-körkort är ett krav samt goda datorkunskaper. Du behärskar svenska både i tal och skrift. Men det viktigaste av allt är ditt driv och engagemang samt passion för affären.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning och placering är på Bilkompaniet, Rälsgatan 12 i Gävle. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
