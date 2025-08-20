Säljadministratör till IBI International AB!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-08-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Ta chansen att vara med på en spännande resa! IBI International söker nu en säljadministratör som vill bli en del av ett engagerat team av traders och säljare. Vi letar efter en driven lagspelare som vill bygga upp sin förståelse för affärer från grunden.
OM TJÄNSTEN
Som säljadministratör kommer du att stötta IBI:s traders och säljare på de internationella marknader där de är verksamma. Du får ett brett ansvarsområde som bland annat omfattar shipping, exportdokumentation och fakturering. Tjänsten är en ypperlig utvecklingsmöjlighet för dig som på sikt vill växa in i en roll som trader/säljare med eget marknadsansvar. Därför ser vi att du med fördel har ett högt eget driv och naturlig fallenhet för att tillgodose kunders önskemål. Därtill är det önskvärt att du har en relevant utbildning sett till rollens karaktär, eftersom du bland annat kommer analysera och rapportera försäljning, inköp, betalningar vs budget.
IBI International AB kontor är centralt beläget i Göteborg, där de erbjuder en familjär arbetsmiljö med förmåner som exempelvis daglig frukost. Varje år arrangerar de även teambuildingaktiviteter och resor för att stärka samarbetet med sina internationella kollegor och fördjupa kunskapen om den verksamma marknaden.
Tjänsten är långsiktig och inleds med en konsultanställning på 1 år, där chansen till anställning hos IBI är möjlig förutsatt att samtliga parter är nöjda.
Du erbjuds
• Möjligheten att växa och lära av seniora säljare och traders
• Foten in på ett globalt bolag som har både personalen och kunden i fokus
• Konkurrenskraftiga förmåner så som friskvård, pension och försäkringar samt trevliga kontorsaktiviteter som internt anställd hos IBI
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
• Orderregistrering, uppföljning av orders samt leveransbevakning
• Koordinering av internationella inspektioner och internationell fraktbokning
• Anskaffning och utfärdande av exportdokument (faktura, B/L, certifikat, etc.)
• Analys och rapportering av försäljning, inköp, betalningar vs budget
• Hantering och uppföljning av reklamationer
• Korrespondens med kunder, leverantörer, rederier, övriga kontor - om ovannämnda frågor
• Framtagning av marknadsförings- och säljmaterial, produktinformation med mera
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant eftergymnasial utbildning - sälj, logistik, ekonomi eller liknande
• Har god IT/datavana
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift - detta då all kommunikation sker på engelska såväl internt som med kunder
• Har erfarenhet av kundkontakt och administration samt grundläggande kunskap kring ekonomi
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av internationell handel/trading och/eller shipping/export dokumentation
• Erfarenhet att arbeta med Microsoft 365 och/eller SAP Business One
• Erfarenhet av dokumenthantering
• Fler språkkunskaper så som spanska, portugisiska eller franska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Som person är du initiativtagande, noggrann, kommunikativ, ansvarstagande och har lätt för att lära. Du är en teamspelare och är positiv till att samarbeta med andra länder och kulturer.Övrig information
• Lön: Timbaserad månadslön (ej provisionsbaserad)
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
IBI International AB är ett handelshus som importerar och exporterar byggmaterial såsom trävaror, plywood, dörrar, kakel och klinker. De omsätter idag cirka 350 miljoner kronor och har kunder i mer än 50 länder. På huvudkontoret i Göteborg arbetar ca 10 personer, och ytterligare cirka 16 medarbetare är anställda på deras kontor i utlandet. Dessutom samarbetar de med kontor i Brasilien, Kina och Colombia. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9466320