Säljadministratör - Östersund
2026-02-04
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
, Örebro
eller i hela Sverige
Iron Mountain söker en välorganiserad och noggrann Säljadministratör till vårt Commercial Operations-team.
I denna roll ansvarar du för hantering av prisdokumentation, säkerställande av datakvalitet och att interna processer löper smidigt för att stötta våra kommersiella team. Du blir en del av ett samarbetsvilligt team som fungerar som en pålitlig operativ partner till säljavdelningen, finans och Account Management över Sverige och hela Norden.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att:
Hantera kommersiell dokumentation: Förbereda och underhålla prismodeller, offerter och avtalsdokumentation för att säkerställa att allt är korrekt och komplett genom hela säljcykeln.
Underlätta samarbete mellan intressenter: Koordinera med team inom sälj, finans och Account Management för att säkerställa att affärer hanteras effektivt genom interna godkännandeprocesser.
Upprätthålla dataintegritet: Uppdatera och hantera säljdata, prisinformation och kundregister i CRM-system (Customer Relationship Management) för att stödja korrekt rapportering och pipeline-hantering.Profil
Den ideala kandidaten har:
Yrkeserfarenhet: Flera års erfarenhet av administration, säljsupport eller kommersiell verksamhet (Commercial Operations), helst inom en internationell organisation.
Teknisk kompetens: God vana av att hantera data i Microsoft Excel eller Google Sheets samt erfarenhet av CRM-system (t.ex. Salesforce).
Operativ förmåga: Bevisad förmåga att hantera flera uppgifter och deadlines på ett strukturerat sätt med stort sinne för detaljer.
Språkkunskaper: Flytande svenska och engelska i affärssammanhang för att effektivt kunna stötta kollegor och intressenter i hela Norden.
Vad vi erbjuder (Förmåner)
Konkurrenskraftig ersättning: Lön och förmåner i linje med din yrkeserfarenhet.
Balans i arbetslivet: Flexibla arbetsalternativ för att stödja ditt personliga välmående.
Hälsa och välmående: Omfattande hälso-, friskvårds- och pensionsplaner.
Professionell utveckling: Möjligheter till kontinuerligt lärande och karriärväxt inom en global organisation.
Är du redo att hjälpa oss hantera våra viktigaste tillgångar - våra kunder och våra medarbetare? Ansök idag för att bli en del av Iron Mountain-teamet! Vänligen se till att bifoga ett CV på engelska till din ansökan.
På Iron Mountain vet vi att arbete, när det utförs väl, har en positiv inverkan på våra kunder, våra medarbetare och vår planet. Det är därför vi behöver smarta, engagerade människor som vill jobba med oss. Oavsett om du vill starta din karriär eller göra en förändring, hör av dig till oss och se hur du kan utvecklas på Iron Mountain.
Vi tillhandahåller expertlösningar inom arkiv- och informationshantering, digital transformation, datacenter, livscykelhantering av tillgångar samt lagring och logistik av konst. Vi samarbetar stolt varje dag med våra 225 000 kunder runt om i världen för att bevara deras värdefulla tillgångar och skydda deras dataintegritet på innovativa och socialt ansvarstagande sätt.
Är du nyfiken på att vara en del av vår tillväxtresa samtidigt som du utvecklar dina färdigheter i en kultur som välkomnar dina unika bidrag? Om så är fallet, låt oss inleda konversationen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: fiona.danna@ironmountain.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljadministratör - Östersund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iron Mountain Sweden AB
(org.nr 556508-7946), https://ironmountain.com
Odenskogsvägen 27-29 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Arbetsplats
Digitalisering/Arkivlagring Kontakt
Fiona D'anna fiona.danna@ironmountain.com Jobbnummer
