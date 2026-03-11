Sales Representative Malmö JLR
Är du redo att sälja in upplevelsen av Modern Luxury? Nu har du chansen att som Sales Executive hos Hedin Automotive British Car i Malmö skapa en oslagbar upplevelse för våra kunder som söker det allra bästa inom Jaguar Land Rover.
I rollen får du arbeta i det exklusiva lyxbilssegmentet, där din fingertoppskänsla för detaljer och passion för att bygga starka kundrelationer är avgörande. Med djup produktkännedom och en stark förståelse för våra kunders önskemål, kan du vara med och leverera en förstklassig service som matchar deras höga förväntningar.
Ditt uppdrag Hos oss handlar varje kundmöte om att överträffa förväntningar. Våra kunder har höga krav, och det är din uppgift att vara där från första kontakt till långt efter att bilen levererats. Genom att skapa en upplevelse utöver det vanliga, gör du kunderna till ambassadörer för våra varumärken.
Du gillar att medverka på event och knyta värdefulla kontakter även utanför kontoret - där du tar ansvar från första leadet till försäljning. Du vet att starka relationer byggs både i mötes rummet och ute i verkligheten, och du ser det som en självklarhet att representera våra varumärken med stolthet i alla sammanhang.
Har du ett genuint intresse för människor, en skarp förmåga att skapa affärskontakter och ett naturligt driv att sälja upplevelsen av Modern Luxury? Då har du stora möjligheter att lyckas hos oss.
Som Sales Executive får du ta stort eget ansvar - från att skapa affärskontakten till att guida kunden genom hela processen med finansiering, service, leverans och uppföljning. Vi erbjuder en gedigen Learning Journey med löpande utbildningar, där du får fördjupad kunskap om våra varumärken och hur vi levererar den upplevelse våra kunder förväntar sig. Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av försäljning / rådgivning, företrädelsevis inom lyx/premiumsegmentet, är ett krav
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift är en förutsättning
Körkort (minst B) är ett krav
Som person är du Vi söker dig som är prestigelös, självgående och en riktig lagspelare. Hos oss i Malmö blir du en del av ett tight team där vi kombinerar en familjär stämning med styrkan från en stor koncern i ryggen.
På Hedin Automotive British Car handlar framgång både om företagets utveckling och din personliga utveckling. Här får du möjligheten att växa i en miljö där du dagligen möter intressanta och framgångsrika människor, vilket hjälper dig att bygga starka och långvariga relationer.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder en attraktiv lönesättning med en generös prestationsbaserad bonusdel, ett brett sortiment av förmåner så som förskott semester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Så ansöker du
