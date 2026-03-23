Sales / Purchasing Coordinator Till Rijd Interior
2026-03-23
RIJD Interior, ett snabbt växande möbelföretag med internationell räckvidd, söker dig som vill bli en nyckelspelare på deras spännande tillväxtresa. Dem skapar exklusiva, måttbeställda möbler och söker en prestigelös kollega med stor passion för inredning som vill bli en del av att driva den dagliga driften i centrala Stockholm.

Om tjänsten
RIJD Interior är ett "couture"-möbelföretag som samarbetar med inredningsarkitekter globalt, samt erbjuder sitt sortiment till slutkonsumenter via deras hemsida www.rijdinterior.com.
Dem skapar exklusiva, måttbeställda möbler i deras europeiska ateljé och erbjuder en kundanpassad tjänst där kunder kan skapa sina egna unika föremål. Med denna positionering har de identifierat en tydlig lucka på marknaden och får nu ett allt större internationellt genomslag och mediebevakning. Företaget upplever en stark årlig tillväxt och därför söker vi nu en prestigelös kollega med nära till skratt och stor passion som vill följa med på deras resa.
Sales / Purchasing Coordinator är en "hands-on" roll som innebär både att säkerställa ett snyggt och kreativt Showroom samtidigt som man utför administrativa uppgifter som hantering av inköpsordrar, uppföljning av leads och samarbete med produktionsteamet, kontakt med agenter och lagerkoordinering. I rollen ansvarar du även för den dagliga operativa driften i RIJD Showroom på Riddargatan i centrala Stockholm. Du kommer arbeta med allt från kundkontakt i Showroomet till orderhantering och logistik.
Du erbjuds
En nyckelroll i ett snabbt växande företag med stor potential där du får bidra både kreativt och operativt.
Du får möjligheten att följa med och delta i internationella mässor och fotograferingar, samt växa in i en större roll med ökat ansvar.
Bland annat fast månadslön, 5 veckors semester och möjligheten att arbeta på ett växande start-up bolag med stor entreprenörskänsla.Dina arbetsuppgifter
Hantera daglig drift, kundkontakt och uppföljning av leads.
Koordinera kundordrar, logistik och lager i affärssystemet Specter.
Ansvara för inköpsordrar och materialbeställningar till produktion.
Stötta säljteamet med administrativa uppgifter och offerthantering.
Säkerställa effektiv kommunikation mellan avdelningar och leverantörer.
Ansvara för RIJD showroom och välkomna besökande kunder.
Delta i mässor och fotograferingar, samt bidra med input på nya modeller.
Vi söker dig som
Har en stark känsla för stil och passion för inredning samt god initiativförmåga. Som person är du organiserad och van att hantera flera uppgifter samtidigt samtidigt som du är flexibel och service-minded. Positionen är på plats i Showroomet och därmed söker vi dig som är positiv till att arbeta på plats. Vi söker dig som är en fena på multitasking och kan arbeta effektivt med parallella arbetsuppgifter i ett högt tempo.
Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Har relevant branscherfarenhet, exempelvis inom retail, och har erfarenhet av administrativt arbete.
Har erfarenhet av kommunikation med kunder över mejl och i butik eller dylikt.
Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av affärssystem som Visma, Specter eller Fortnox.
Tidigare erfarenhet från möbel- eller inredningsbranschen.
Erfarenhet av Canva, ChatGPT eller MailChimp/Rule.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RHGJZK".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Academic Work Sweden AB
