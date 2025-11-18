Sales Manager Plastics & Rubber till Algol Chemicals
Roi Rekrytering Sverige AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-11-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roi Rekrytering Sverige AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Det här är rollen för dig som brinner för försäljning och affärsutveckling! Hos oss kommer du att arbeta i en internationell organisation med stark marknadsposition. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och gör nu en satsning på marknadssegmentet Plastics, Rubber & Adhesives. Det här är möjligheten för dig som vill driva affärer från start till slut!
Nu söker vi en Sales Manager med fokus på att bearbeta kunder inom Plastics & Rubber i Skandinavien!
Vad gör Algol Chemicals?
Algol Chemicals är en producent och distributör som tillhandahåller ett brett sortiment industri- och specialkemikalier samt polymerer för industrins produktionsprocesser. Årligen ansvarar vi för cirka 40 000 produktleveranser och erbjuder tjänster för mer än 3 000 industriföretag i Finland, Skandinavien, Baltikum, Ukraina och Indien.
Algol Chemicals hör till den finländska Algolkoncernen. I Skandinavien finns både produktion och försäljningskontor och som Sales Manager tillhör du den skandinaviska säljorganisationen som utgår från vårt kontor i centrala Malmö.
Vi erbjuder
En självständig och utvecklande roll med stor möjlighet att påverka.
Möjligheten att kombinera affärsutveckling med teknisk rådgivning.
Att bli en del av en internationell koncern med stark tillväxt och långsiktiga ambitioner.
Ett engagerat team med hög kompetens och starkt fokus på hållbarhet.
Ditt uppdrag som Sales Manager Plastics & Rubber
Som Sales Manager Plastics & Rubber har du en nyckelroll med ansvar för att utveckla vår marknad och kunder inom segmentet i Skandinavien. Genom ett förvärv har vi nyligen fått in ett stort antal nya råvaror, högkvalitativa polymerer, och detta ger oss också nya möjligheter framöver. Ditt uppdrag är att bygga portföljen med nya kunder inom plastbearbetning och plastformsprutning i framför allt Sverige, Danmark och Norge. Du har även några större befintliga kunder. Ditt fokus är att stärka relationerna så att kunderna alltid väljer Algol Chemicals som sin primära leverantör.
Du arbetar självständigt och sätter din handlingsplan med mål och delmål. Arbetet kan, med fördel, utföras från vårt kontor i Malmö eller från ditt hemmakontor. Du kommer även att tillbringa tid med kunder vilket innebär en del resor, men planeringen av den gör du själv.
Rollen innebär:
Att aktivt söka nya affärsmöjligheter samtidigt som du utvecklar befintliga kundrelationer.
Att utveckla och driva försäljningsaktiviteter mot kunder inom segmentet Plastics & Rubber
Att ha kontakt med leverantörer internationellt.
Att arbeta nära dina kollegor inom Skandinavien och internationellt för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Resor inom Skandinavien (och i vissa fall internationellt) är en naturlig del av tjänsten.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från att ha arbetat i minst ett par olika säljroller och med B2B-försäljning. Du har förmåga att driva dina egna aktiviteter och har en hunter-profil och är redo att bygga upp en ny portfölj med kunder.
Du har erfarenhet av försäljning av polymerer alternativt kommer du från ett producerande bolag av plastdetaljer eller liknande och vill ta steget in i en kommersiell roll.
För att lyckas i rollen förväntar vi oss att du är målinriktad, initiativrik och har förmågan att skapa förtroende på alla nivåer. Som person är du lösningsorienterad och en relationsbyggare samt trivs i en självständig roll med stort eget ansvar.
Vad mer? Eftersom kommunikation är avgörande för rollen krävs att du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift, samt att du har körkort.
Välkommen med din ansökan!
Du är varmt välkommen att söka via ansökningsformuläret.
I den här rekryteringen gör vi ett löpande urval.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
I den här rekryteringsprocessen samarbetar vi med Roi Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lisa Alsterberg - lisa.alsterberg@roirekrytering.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställning hos: Algol Chemicals
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Malmö alternativt annan ort och med utgångsplats hemmakontor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248) Arbetsplats
Algol Chemicals Jobbnummer
9609696