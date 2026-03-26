Sales manager Östra Mellansverige
2026-03-26
Ligula Hospitality Group har sitt huvudkontor i Göteborg men med ett antal centrala medarbetare med placeringsort Stockholm och Malmö.
Sales Manager till Östra Mellansverige
Vi söker en Sales manager till Ligula Hospitality Groups säljteam med placering i Norrköping.
Tjänsten som Sales Manager består av uppsökande försäljningsbearbetning samt långsiktiga affärsuppgörelser mot främst företagskunder med logi- och konferensbehov. Du arbetar främst i Östra Mellansverige med ett säljansvar för ett antal hotell.
Finns det något bättre än att göra en bra affär? Har du tydliga affärsmål i sikte när du genomför dina kundmöten på ett professionellt sätt? Är du självgående och ansvarstagande i dina kontakter med kunden samt dina kollegor? Känner du igen dig så läs vidare om tjänsten som Sales Manager på Ligula Hospitality Group.
Som Sales Manager har du ett sinne för och erfarenhet av att göra affärer och nå avslut, du har en ansvarskänsla och vilja att jobba mot högt uppsatta mål. Du gillar kundkontakt, är socialt driven och är en utpräglad relationsbyggare. Du gillar att arbeta självständigt och målstyrt men ändå med en kreativitet och mycket energi tillsammans med övriga i säljteamet. Vi ser även att du är lösningsorienterad för kunders olika behov. Tillsammans arbetar vi proaktivt, är nyfikna och vi har en attityd där allting är möjligt och där hotellen och kunden är i fokus.
Arbetet i vardagen:
Ansvar för och genomförande av hela försäljningsprocessen.
Säljbesök, inklusive säljresor i främst Östra Mellansverige.
Delaktighet i arbetet med försäljningsstrategin samt dess genomförande.
Genomförande av olika typer av kundaktiviteter.
Säljsamarbete med hotellen, främst i Östra Mellansverige.
Önskvärda erfarenheter/kompetenser:
Akademisk utbildning, eller motsvarande, inom försäljning och/eller marknadsföring.
Med fördel en försäljningsbakgrund inom rese- och hotellbranschen eller besöksnäringen.
Mångårig dokumenterad erfarenhet från försäljningsarbete inkluderat hela försäljningsprocessen, B2B.
Dokumenterade försäljningsresultat.
Ett uppdaterat nätverk i regionen.
Goda kunskaper i användande av datorer, vana att arbeta i Office, Word och Excel, samt med fördel någon form av CRM-system.
B-körkort är ett krav.
Tjänsten är heltid och arbetstiderna är förlagda främst måndag - fredag på dagtid, men säljaktiviteter och visningar kan komma att förläggas till kvällstid och helger.
Ansökan:
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev snarast.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Senaste datum för ansökan 2026-05-15. Sök gärna idag eftersom vi intervjuar löpande. För mer information kontakta kommersiell chef Åsa Lilja via mail, asa.lilja@ligula.se
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Ersättning
