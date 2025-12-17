Sales Manager
En ögonblicksbild av din dag
Föreställ dig att kliva in i en roll där din positiva inställning och passion för kundvärde driver din framgång. Som Sales Manager på Siemens Energy i Finspång, kommer du att vara i centrum av vår verksamhet för medelstora gasturbintjänster, där du samarbetar med regionala försäljningsteam för att säkra beställningar från vår globala marknad. Njut av flexibiliteten att arbeta både från vårt livliga kontor och hemifrån, medan du bygger och vårdar relationer med kunder och regionala representanter. Ditt engagemang kommer direkt att bidra till vår mission att leverera exceptionell service och innovation!
Hur du kommer att påverka
* Du kommer att offerera, prognostisera, förhandla och avsluta serviceorder tillsammans med regionala försäljningsteam.
* Bygga och upprätthålla starka relationer med regionala enheter och kundorganisationer.
* Hantera kommersiella risker, koordinera tekniska frågor och övervaka strategisk underhållsplanering för motorer.
* Aktivt bidra till den kontinuerliga förbättringen av avdelningens processer, verktyg och produkter.
* Resa för att träffa regionala representanter och kunder, stärka relationer och få insikter i deras verksamhet.
Vad du medför
* En ingenjörsbakgrund eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet som gör att du effektivt kan samarbeta med applikationsingenjörer och få en djup förståelse för våra produkter.
* En stark kundfokus och affärssinne, med förmåga att tydligt förmedla värdet av våra tjänster.
* Bevisade förhandlingsfärdigheter och en talang för att bygga och upprätthålla effektiva relationer.
* Utmärkta kommunikationsfärdigheter, stödda av en examen eller relevant erfarenhet inom kundorienterade roller.
* En samarbetsvillig anda, ivrig att trivas i en dynamisk teammiljö.
* Kännedom om system som SAP och SalesForce.com är ett plus.
Om teamet
Gå med i ett mångsidigt och dynamiskt team som är dedikerat till att säkerställa kundnöjdhet. Du kommer att arbeta antingen med teamet som fokuserar på regionerna Mellanöstern, Afrika, Nordamerika och Latinamerika, eller regionerna Asien och Europa. Du kommer att samarbeta nära med regionala försäljningsteam, Service Project Managers och Applikationsingenjörer, alla engagerade i att leverera enastående service. Tillsammans skapar vi en stödjande miljö där innovation och samarbete driver framgång!
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
, id nr 283262 senast 2025-12-31
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Björn Hellqvist på bjorn.hellqvist@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sangrud på johanna.sangrud@siemens-energy.com
.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, anders.fors@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
#LI-JS6 Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "283262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
Siemens Energy Jobbnummer
9650861