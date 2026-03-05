Sales Executive till Marine Benchmark // Göteborg
Om Marine Benchmark
Marine Benchmark är en global leverantör av Maritime Intelligence som levererar strukturerade datatjänster via API:er samt analytiska insikter genom användarvänliga webbapplikationer. Våra lösningar används av aktörer inom den globala sjöfarten, finansiella institutioner samt nationella och internationella organisationer.
Cirka 80 % av vår verksamhet består av leverans av dessa Intelligence-plattformar och datatjänster. Affärsmodellen bygger på långsiktiga kundrelationer, abonnemangsbaserade avtal och mycket lågt kundbortfall. Resterande 20 % utgörs av samarbetsprojekt kopplade till vidareutveckling av våra modeller, samt research och leveranser till större internationella studier, projekt för globala organisationer och uppdrag för ledande konsultbolag.
Vi är positionerade i framkant när det gäller maritim transparens och gör det möjligt för organisationer världen över att få en sammanhållen och tydlig bild av den globala sjöfarten, vilket skapar förutsättningar för snabbare och mer välgrundade beslut.
Bolaget befinner sig i en expansiv fas där vi utvecklas från ett specialiserat mindre/medelstort företag till en bredare global Intelligence-leverantör. Detta speglar en stark internationell efterfrågan på tillförlitlig maritim data och analytiska lösningar.
Vår portfölj är bred och under kontinuerlig utveckling och omfattar voyage intelligence, trade intelligence, compliance intelligence, sales intelligence och emissions intelligence.
Rollen
Vi söker en kommersiellt driven Sales Executive som ska bidra till vår fortsatta globala expansion. Du kommer att arbeta med en omfattande portfölj av datadrivna Intelligence-lösningar och interagera med kunder inom olika sektorer såsom shipping, finans, offshore, utrustning och service på olika geografiska marknader.
Detta är en möjlighet för dig som trivs i en internationell kontext och vill vara en del av ett växande bolag i skärningspunkten mellan data, analys och global handels- och säkerhetsrelaterad Intelligence.
Rollen innebär kundmöten till största delen via tex. Teams, men du bör vara beredd på att resa när det behövs.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter på internationella marknader * Bygga och vidareutveckla relationer med företags- och institutionella kunder * Presentera Marine Benchmarks Intelligence-plattformar, datamängder och analytiska lösningar * Analysera kundbehov och matcha dessa med relevanta Intelligence-produkter * Bidra till framtagande av offerter, anbud och kommersiella förhandlingar * Samverka med interna analys-, produkt- och teknikteam * Aktivt bidra till strategiska initiativ kopplade till marknadsexpansionPubliceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
Vi söker en kommersiellt driven och självgående person som kombinerar stark försäljningsförmåga med ett strategiskt perspektiv och förmåga att arbeta självständigt. Du är trygg i en internationell miljö, van att interagera med seniora beslutsfattare och kan driva säljprocesser från initial kontakt till avslutad affär.
Du trivs i tillväxtorienterade miljöer, tar ägarskap över din pipeline och motiveras av att bygga långsiktiga kundrelationer samtidigt som du direkt bidrar till bolagets expansion. Intresse för globala marknader, datadrivet beslutsfattande samt maritima eller finansiella ekosystem värderas högt.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av försäljning av SaaS plattformar, analyslösningar/Intelligence-tjänster och/eller erfarenhet av försäljning av maritima tjänster eller utrustning * Förmåga att självständigt bygga och utveckla pipeline, prioritera affärsmöjligheter och driva säljprocesser från start till mål * Dokumenterad förmåga att engagera seniora beslutsfattare och intressenter * Mycket god presentations- och kommunikationsförmåga * Stark kommersiell förståelse i kombination med analytisk nyfikenhet * Flytande engelska i tal och skrift * Intresse för globala marknader, shipping, finans eller datadrivna lösningar
Vi erbjuder
Rollen ger en reell möjlighet att direkt påverka bolagets tillväxt och marknadsutveckling som en del av ett internationellt företag i stark expansionsfas, med etablerat globalt erkännande och trovärdighet bland större företag och institutioner.
Du blir en del av en kontorsmiljö där maritima och geopolitiska utvecklingar aktivt följs och diskuteras, vilket ger daglig exponering mot globala realiteter och marknadsdynamik.
Vi erbjuder en konkurrenskraftig ersättningsmodell kopplad till prestation.
Varför Marine Benchmark
Du ansluter till ett företag som verkar i framkant inom Maritime Intelligence och kombinerar global datatäckning med analytisk expertis. I takt med att den internationella efterfrågan på strukturerad maritim data och insikter fortsätter att växa, expanderar Marine Benchmark sin globala närvaro - vilket skapar möjligheter för personer som vill utvecklas tillsammans med bolaget och bidra till dess internationella framgång.
START: Enligt överenskommelse PLACERING: Göteborg (Långedrag) ANSTÄLLNINGSFORM: Heltid LÖN: Fast lön enligt överenskommelse samt bonus KONTAKT: Talent Manager Carolina Elofsson, carolina@oddwork.se
(Kontakt för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDAG: Urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
