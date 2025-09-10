Sales Engineer till Murrelektronik
Performiq AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Har du erfarenhet av teknisk försäljning och kunskap inom el eller automation? Trivs du i en självständig roll där du får ta ansvar för dina affärer - samtidigt som du har ett kompetent och engagerat team i ryggen? Då kan rollen som Sales Engineer på Murrelektronik vara nästa steg för dig.
Här blir du en del av ett internationellt företag i framkant, där innovation och kundnytta står i fokus. Du arbetar nära både kunder och kollegor, bygger långsiktiga relationer och bidrar till att skapa effektiva, hållbara lösningar inom automation.
Murrelektronik är en global ledare inom utveckling, tillverkning och distribution av automationslösningar. Vi erbjuder högkvalitativa och innovativa produkter framtagna efter marknadens behov.
I rollen kommer du ingå i den svenska säljorganisationen. Som säljare kommer du arbeta med försäljning av företagets tekniska lösningar till befintliga kunder inom den producerande industrin.
Ditt försäljningsdistrikt omfattar främst södra Stockholm och sträcker sig söderut längs med östra Svealand och in i nordöstra Götaland - från Eskilstuna och Västerås ner mot området öster om Vättern, inklusive delar av Östergötland och Småland. Du planerar själv din kundbearbetning och genomför möten både digitalt och fysiskt ute hos kund.
I din nya tjänst kommer du att få en gedigen introduktion så att du på bästa sätt kan komma in i din roll samt få god kännedom kring företagets produktsortiment. Du kommer även att samarbeta nära dina säljkollegor och företagets tekniska produktexperter.
Du erbjuds:
• En teknisk och kundnära roll på ett spännande företag i en expansiv fas.
• Möjligheten att arbeta med nytänkande och kreativa lösningar som skapar stor affärsnytta för dina kunder.
• Goda utvecklingsmöjligheter internt & externt.
• Goda anställningsvillkor. Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med införsäljning av företagets lösningar.
• Genomföra möten ute hos kund där du kommunicerar Murrelektroniks erbjudande samt skapar goda kundrelationer.
• Tillsammans med applikationsspecialister konsultera gällande företagets tekniska lösningar och hur de kan anpassas efter kundens verksamhet.
• Sätta utmanande mål och följa upp din försäljning via företagets CRM-system.
Personprofil
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, affärsdriven och har förmågan att bygga starka kundrelationer. Du är självgående och resultatinriktad, men också en lagspelare som gärna samarbetar och delar med dig av din kunskap. Du trivs i en roll där du får ta ansvar för hela säljprocessen och motiveras av att nå uppsatta mål.
För att lyckas i rollen har du:
• Erfarenhet av teknisk B2B-försäljning
• Kunskap inom el eller automation
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Eftergymnasial teknisk utbildning
• Erfarenhet av konstruktion eller programmering i PLC-/SCADA-systemÖvrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 8-17
Plats: Stockholm
Förmåner:
• 30 semesterdagar
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att påverka din roll och utveckling
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Oscar Backman på oscar.backman@performiq.se
.
Välkommen in med din ansökan!
Företagspresentation
Murrelektronik är en global aktör och innovationsledare inom decentraliserad automationsteknik. Våra lösningar för signalöverföring, kraft och data bidrar till effektivare, mer flexibla och kostnadseffektiva installationer - ofta helt utan styrskåp.
Med över 3 800 medarbetare i mer än 50 länder och stark närvaro både lokalt och internationellt, är vi en trygg och långsiktig partner till industrin. I Sverige är vi ett engagerat team som värdesätter samarbete, nyfikenhet och arbetsglädje - och vi ser fram emot att välkomna ytterligare en kollega. Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8786". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ Work AB Kontakt
Oscar Backman oscar.backman@performiq.se Jobbnummer
9501535