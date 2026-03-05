Sales Engineer Oem Till Lapp Miltronic
Professionals Nord Linköping AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Linköping AB i Göteborg
, Jönköping
, Vadstena
, Kinda
, Karlstad
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt kunnig person med en passion för att arbeta med konsultativ försäljning? Då kan du vara den vi söker! Vi söker en Sales Engineer OEM - en möjlighet att bli en del av LAPP Miltronic. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär, så ser vi fram emot din ansökan!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med LAPP Miltronic en Sales Engineer OEM för att förstärka deras säljteam. I rollen ansvarar du för att driva försäljning, utveckla långsiktiga relationer med OEM-kunder och kombinera teknisk expertis med starka försäljningsfärdigheter. Du identifierar kundens behov, presenterar lösningar och säkerställer nya affärer, vilket stärker kundernas konkurrenskraft och säkerställer att LAPPs produkter integreras framgångsrikt i kundernas system. Rollen innebär fysiska kundbesök i din region, vilket innebär att resor ingår i tjänsten.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos LAPP Miltronic. Önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till Marija.biletic@pn.se
Du erbjuds
En plats i ett härligt team och får arbeta inom ett internationellt familjeägt bolag
Möjlighet att arbeta på ett bolag som utvecklar och tillverkar sina egna högkvalitativa produkter och där LAPP har resurserna att arbeta tillsammans med kund - från ritning till drift och underhåll
En utvecklande arbetsplats där du har möjlighet att utvecklas internt inom LAPP Group
Arbetsuppgifter
Ansvara tillsammans med Sales Advisor för försäljning och budget inom ert affärsområde, med målet att växa snabbare än marknaden och positionera LAPP Miltronic som den självklara leverantören
Utveckla en förståelse för kundens verksamhet och behov för att kunna skapa lösningar som stärker kundens konkurrenskraft
Driva uppföljning och korsförsäljning för att öka kundnöjdheten och utveckla affärerna
Förhandla och säkerställa lönsamma avtal med både nya och befintliga kunder
Hålla dig uppdaterad om företagets produkter, tjänster och marknadstrender för att kunna erbjuda relevanta och konkurrenskraftiga lösningar
Säkerställa en optimal försäljning och kundupplevelse genom att samarbeta med interna stakeholders, såsom marknad, produktchefer, inköp, produktion och etc. för att leverera den bästa lösningen till kund
Vi söker dig som har
Tidigare arbetslivserfarenhet inom teknisk försäljning mot industrikunder och OEM
Har arbetslivserfarenhet av avtal, offert samt prisförhandling
Har mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
Mycket goda kunskaper i Office-paketet och van vid att arbeta i affärssystem
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som Sales Engineer på LAPP Miltronic. Du trivs i en roll med mycket kundkontakt och har en naturlig förmåga att bygga samt vårda relationer. För att lyckas i rollen behöver du en stark entreprenörsanda, strategiskt affärstänk, samt god kommunikationsförmåga och fokus. Vi söker dig som är drivande, självständig och lösningsorienterad, samtidigt som du har uthållighet och förmåga att prioritera rätt för att nå resultat.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLATS: Flexibel placering i region Västra Götaland, Värmland, Dalarna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Marija Biletic
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://se.lappgroup.com/foeretaget/om-oss/lapp-miltronic-ab.html Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lapp Miltronic Kontakt
Marija Biletic marija.biletic@pn.se Jobbnummer
9778618