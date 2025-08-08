Sales Development (SDR)
2025-08-08
Sales Development Representative - Ta första steget in i en spännande säljkarriär!
Älskar du att knyta nya kontakter och vill kickstarta din karriär inom sälj? Som SDR på Cloudo blir du vår röst utåt och den som tar första steget mot nya affärer.
Om Cloudo
Cloudo är en komplett, oberoende leverantör av produkter och tjänster inom IT och kommunikation. Vi erbjuder högkvalitativa lösningar som är skräddarsydda efter våra kunders behov, med ett starkt fokus på säkerhet, effektivisering och kommunikation. Genom att analysera verksamheter och utveckla smarta strategier hjälper vi företag att optimera sina processer och förbättra kommunikationen med både kunder och anställda.
Bli en del av Cloudo Vill du vara en del av ett snabbväxande företag där du får utvecklas inom försäljning och affärsutveckling? På Cloudo söker vi nu en driven SDR som brinner för att skapa nya kontakter och öppna dörrar för affärer.
Som SDR hos oss är du den viktiga första länken i vår säljprocess. Din roll handlar om att:
Identifiera nya affärsmöjligheter - Hitta rätt företag och personer att kontakta. Vara vår första kontakt utåt - Skapa intresse för våra tjänster genom proaktiv kommunikation. Boka in möten - Säkerställa att våra säljare får möta rätt kunder och fatta affärsbeslut. Bygga relationer - Skapa långsiktigt förtroende från första samtalet. Samarbeta tätt med säljteamet - Optimera strategier och resultat tillsammans med våra säljare.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som är driven, social och resultatinriktad. Du trivs i en roll där du får skapa kontakter och gillar att jobba mot mål.
Krav:
Erfarenhet av försäljning, kundkontakt eller en relevant utbildning Flytande svenska i tal och skrift, samt grundläggande engelska Ett starkt driv och viljan att utvecklas inom försäljning Förmåga att skapa förtroende och anpassa din kommunikation efter olika kunder
Meriterande:
Erfarenhet av mötesbokning, telemarketing eller B2B-försäljning Tidigare jobb inom butik, kundtjänst eller service där du aktivt jobbat med kunder Erfarenhet av att jobba mot mål och uppsatta KPI:er
Vad vi erbjuder
En spännande roll i ett växande bolag Fast lön med provision Interna utbildningar och coachning för att du ska lyckas En företagskultur där vi firar framgångar tillsammans En härlig teamkänsla och roliga aktiviteter
Det praktiska
Placering: Lund, på vårt huvudkontor Start: Så snart som möjligt Omfattning: Heltid
Ansök idag!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte för länge - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cloudo Sales AB
(org.nr 559134-2257), https://cloudo.se/
Cloudo
