Sales Consultant
2026-02-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Motiveras du av meningsfullt försäljnings- och kundarbete där du på riktigt kan bidra till organisationers framgång genom lättanvända, högkvalitativa och säkra kommunikationslösningar utvecklade i Europa?
Vi erbjuder goda karriärmöjligheter för dig som är intresserad av försäljning. Vi söker personer med rätt inställning till roller som säljkonsulter. Du kan vara i början av din karriär eller redan ha erfarenhet inom försäljning. Nu har du möjlighet att vara med och ta en nordisk teknologilösning vidare mot global framgång, sök våra öppna roller.
Som en del av vår organisation för försäljning och kundansvar arbetar du med direktförsäljning av våra mjukvaruprodukter #One och Studio till Dream Brokers potentiella kundorganisationer i Sverige. Med stöd av ditt team har du fullt ansvar för hela säljprocessen, från första kontakt och mötesbokning till offertarbete, avslut och införande av våra kommunikationslösningar. Du arbetar dagligen med beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor.
Du får stöd i din utveckling av försäljningsledningen och ett aktivt och stöttande säljteam. Vi erbjuder en gedigen introduktion till rollen samt möjligheter till kontinuerligt lärande. Ersättningen fastställs utifrån din kompetens och roll. Vi erbjuder en konkurrenskraftig modell där dina resultat påverkar din lön utan något provisionstak. Det finns även möjligheter att utvecklas vidare mot mer ansvarstyngda ledande roller inom försäljning, både i Sverige och internationellt.
Dream Broker är ett finländskt och europeiskt bolag som utvecklar kommunikationsprogramvara. Vår huvudprodukt är kommunikationsplattformen #One. Vi verkar på marknaden för videokommunikation och konkurrerar med stora amerikanska bolag som Microsoft, Cisco och Google. Vi erbjuder våra kunder ett nordiskt alternativ för videomöten, videosamtal och daglig kommunikation och utmanar etablerade lösningar som Teams och Zoom. Bolaget är verksamt i åtta europeiska länder: Finland, Norge, Sverige, Danmark, Island, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.
Vi söker dig som har:
• Ett genuint intresse för försäljning och resultatinriktat kundarbete. Tidigare säljerfarenhet är meriterande men inget krav
• En tävlingsinriktad inställning och vilja att nå dagliga, veckovisa och månatliga mål
• Ambition att lära dig nytt, utvecklas och växa professionellt
• Förmåga och vilja att ta ansvar för ditt eget arbete
• Mod, god samarbetsförmåga och en positiv inställning till teamarbete
• En realistisk självkännedom som gör att du ber om stöd när du saknar svar
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Relevant högskoleutbildning är meriterande
Vi rekryterar så snart vi hittar rätt person som vill ta mark tillsammans med oss på den globala marknaden för kommunikationsprogramvara.
Tjänsten är heltid och kan utföras på distans eller på plats på vårt kontor i centrala Stockholm. Rollen kan innebära resor till kundmöten inom Sverige.
För mer information om rollen, kontakta Paul Astberg-Pettauer på +46 76 217 78 70 (på engelska).
Skicka ditt CV och en kort ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15 mars, till careers@dreambroker.fi
med ämnesraden "Sales Consultant". Vi behandlar ansökningar löpande och är redo att gå vidare med anställning så snart vi hittar rätt person. Startdatum kan avtalas enligt din situation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: careers@dreambroker.fi Omfattning
