Sales Assistant Under Armour
2025-10-27
Är du en passionerad säljare med ett starkt intresse för sport och hälsa?
Vill du vara en del av ett engagerat team i någon av våra två flaggskeppsbutiker - Under Armour Brand House Mall of Scandinavia eller Hamngatan i centrala Stockholm?
Under Armour söker nu en motiverad butikssäljare som brinner för kundmöten, teamarbete och att leverera en förstklassig shoppingupplevelse. Hos oss får du arbeta i ett högt tempo, med produkter i världsklass och tillsammans med kollegor som delar din energi och passion.
Om rollen:
Som butikssäljare på Under Armour kommer du att spela en central roll i att ge våra kunder en förstklassig shoppingupplevelse. Du kommer att arbeta med försäljning, kundservice och butiksdrift, och bidra till att upprätthålla vår butik som en inspirerande och välkomnande plats för alla sport- och träningsentusiaster.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Aktivt sälja och marknadsföra våra produkter till kunder
Ge utmärkt kundservice och bygga långsiktiga kundrelationer
Hantera kassahantering och dagliga transaktioner
Följa visuella riktlinjer och hålla butiken snygg och organiserad
Stödja inventering och lagerhantering
Delta i teammöten och bidra med idéer för att förbättra försäljningen och kundupplevelsen
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av försäljning och kundservice, gärna inom sport- eller klädbranschen
Är serviceinriktad och har en positiv attityd
Är målinriktad och motiverad att nå försäljningsmål
Har god kommunikationsförmåga och är en lagspelare
Har grundläggande datorkunskaper
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Vad vi erbjuder:
En spännande och dynamisk arbetsmiljö i ett internationellt företag
Möjlighet att arbeta med högkvalitativa produkter inom sport och träning
Utvecklingsmöjligheter och interna utbildningar
Ett engagerat och stöttande team
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara en del av ett framgångsrikt team, skicka din ansökan med CV och personligt brev till claudia.lundberg@mno.se
märk din ansökan med "SALES ASSISTANT UA"
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: jobb@mno.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SALES ASSISTANT UA".
