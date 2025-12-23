Sales and Tender Specialist
Job Description:
Nu söker vi vår nästa kollega till Sales and Marketing för Transformatorer - en av elnätets nu mest efterfrågade komponent!
Som Sales and Tender Specialist inom affärsområdet Transformers är du en nyckelperson inom försäljning och anbudsförfrågningar till våra svenska kunder. Du kommer driva hela anbuds och försäljningsprocessen där du har ett nära samarbete med våra interna fabriker och externa kunder, både i Sverige och globalt. En dynamisk roll där det operativa arbetet går jämsides med förbättringsprojekt och strategiska frågor.
"Som Sales & Tender Specialist jobbar du kundnära och teknikorienterat. Du är en viktig del i att hjälpa våra industri- och elnätbolag att säkerställa sin strömförsörjning för en hållbar produktion!" - Rekryterande chef Erik Björck
Hur du kommer att påverka
Ansvara för försäljning och offertarbete inom vår affärsenhet Transformers på den svenska marknaden.
Etablera och underhålla kundrelationer för att säkerställa en positiv kundupplevelse under hela försäljningsprocessen.
Leda kommersiella kontraktsförhandlingar i nära samarbete med med våra säljare.
Ta fram konkurrenskraftiga förslag och stödja våra kunder med lämpliga tekniska lösningar
Arbeta med förbättringsprojekt och andra strategiska initiativ inom affärsområdet
Du kommer att arbeta i en internationell kontext med fabriker globalt
Din bakgrund
Vi värderar dina personliga egenskaper högt, där vi ser att du är självgående och vågar fatta beslut och initiativ för att driva och utveckla processer
Du har starka kommunikativa färdigheter och trivs i att samarbeta i en dynamisk och mångkulturell miljö
Du har tidigare erfarenhet av anbudsarbete, tekniskt säljarbete, projektarbete eller liknande
Universitetsexamen eller liknande
Öppen för resor inom Sverige, ungefär en gång i månaden
Flytande svenska och engelska krävs, både skriftligt och muntligt
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider och möjlighet till att arbeta på distans vissa dagar i veckan
Företagshälsovård och frisvårdsbidrag
Fantastiska karriärsmöjligheter inom Hitachi Energy både inom Sverige och globalt
Utbildningar och stöd för din utveckling
Kollegial mångfald med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
Tilläggsersättning för föräldraledighet
Förmånsportal för alla medarbetare med över tusentals rabatter och förmåner
Mer om oss
Är du redo för en karriär utan gränser? Vi är redo för dig! Välkommen att skicka in din ansökan! Vi tillämpar löpande urval och därmed kan annonsen komma att tas ned med kort varsel.
Rekryterande chef Erik Björck, erik.bjork@hitachienergy.com
, svarar på frågorna kopplat till rollen. Fackliga representanter: Sveriges Ingenjorer: Håkan Blomquist, +46 107-38 31 52, Unionen: Tomas L. Gustafsson, +46 107-38 27 47; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43. Alla andra frågor kan skickas till Talent Acquisition Partner Christian.falevik@hitachienergy.com
