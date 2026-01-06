Sales Advisor Sweden Drottninggatan (5 Timmar)
2026-01-06
Brinner du för skor, försäljning och kundservice? Då är det kanske dig vi söker.
På ECCO älskar vi skor och gör allt för att säkerställa att våra kunder får den bästa rådgivningen när de besöker våra butiker. Vi har god kunskap om de produkter vi säljer och vi gör stora ansträngningar för att vara duktiga Brand Ambassadors.
Vi har i dagsläget mycket att göra och hoppas på att du vill vara en del av vårt team! Tjänsten är tillsvidare på 5 timmar per vecka och det finns möjlighet till fler timmar.
Just nu söker vi en Sales Advisor till vår butik i ECCO Stockholm Drottninggatan
Vi söker positiva, öppna och serviceinriktade medarbetare som har passion för kunder och skor. Du ska trivas i en miljö där det finns mycket att göra, där vi har hög servicenivå och där man arbetar med att nå butikens mål.
Primära arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som sales advisor är du en del av vårt team och vi förväntar följande:
Ge personlig och fantastisk kundservice för att maximera kundupplevelsen och försäljningen
Erfarenhet av att arbeta med KPI:er (Key preformance indicators) och förmåga att analysera och förbättra försäljnings resultat.
Positiv inställning och förmåga att skapa långsiktiga relationer med kunder
Varuhantering, lagerpåfyllning och kontinuerlig påfyllning av varor i butiken
Visual merchandising
Lättare rengöring
Se till att butiken och lagret är prydligt
Ansökningskrav:
Tidigare erfarenhet inom Retail eller försäljning är meriterande
God kommunikationsföförmåga och förmåga att arbeta i team
Flexibilitet att arbeta kvällar & helger enligt schema
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
