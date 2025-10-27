Sales Administrator till PicoPascal!
A Hub AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa? PicoPascal är ett svenskt dotterbolag till ett etablerat finskt företag inom vakuumteknologi och söker nu en säljadministratör som vill vara med och forma deras framtida arbetssätt.
Om PicoPascal
PicoPascal är ett nystartat svenskt dotterbolag till SV Vacuumservice Oy, marknadsledande inom vakuumteknologi i Finland sedan 1984. PicoPascal grundades 2024 och är redo att etablera sin närvaro på den svenska marknaden. Företaget fokuserar på att leverera högkvalitativ vakuumutrustning och service.
PicoPascal präglas av en arbetskultur där flexibilitet och frihet under ansvar står i centrum. Den platta organisationen innebär att beslutsprocesserna är snabba och effektiva. Istället för att fokusera på omfattande rapportering prioriteras strategiska diskussioner som leder till konkret handling. Denna dynamiska och tillitsfulla arbetsmiljö gör att du kan växa och utvecklas på dina egna villkor, samtidigt som du har friheten att ta egna initiativ och skapa långsiktiga resultat. Om rollen
I rollen får du en varierad vardag med ansvar för administration, inköp, orderhantering och logistik. Du kommer att arbeta nära både säljteamet, leverantörer och transportföretag. Det här är en möjlighet för dig som trivs i en bred och självständig roll, där du får vara med och bygga rutiner, utveckla processer och bidra till att etablera ett nytt bolag på den svenska marknaden.
Du kommer bland annat att:
• Lägga inköpsbeställningar till huvudmän och följa upp leveranser. * Hålla kontakt med transportföretag och vid behov spåra beställningar via e-post och telefon. * Registrera försäljningsordrar i affärssystemet enligt givna koder och skicka orderbekräftelse till kunden. * Informera säljteamet om beräknade leveranstider. * Delta vid mottagning av inkommande leveranser och hjälpa till med packning och utskick. * Hantera enklare tulladministration vid import och försändelser inom EU. * Bidra med struktur, förbättringsförslag och administrativa rutiner i takt med att bolaget växer. Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom försäljning, inköp eller logistik * Har goda IT-kunskaper och lätt att sätta dig in i nya system (Visma Nova används idag, med planerad övergång till Microsoft Business Central) * Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vi tror att du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande, med ett positivt och lösningsorienterat arbetssätt. Du trivs med att ha många bollar i luften och ser möjligheter i att bygga upp nya processer. Erfarenhet från teknisk handel, import/export eller industri är meriterande, liksom eftergymnasial utbildning inom administration, handel eller logistik
Övrig information
Start: Så snart som möjligt, med hänsyn till uppsägningstider
Omfattning: 100%
Plats: Arbete hemifrån men ett kontor kommer öppna upp under 2026 i Stockholm.
Denna rekryteringsprocess hanteras av A-hub och du kommer att bli anställd direkt av PicoPascal. Alla frågor angående tjänsten kommer att hanteras genom A-hub. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Alba Birkhammar alba@a-hub.se Jobbnummer
9576562