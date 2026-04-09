Sales Account Executive till Bright Analytics
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en driven säljare som vill vara med och digitalisera den finansiella uppföljningen för företag över hela Norden? Bright Analytics växer så det knakar, och nu söker vi vår nästa stjärna till vårt kontor i Stockholm!Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Bright Analytics är inte bara ett "fintechbolag" i mängden. Vi är ett innovativt SaaS-bolag som utvecklar en kraftfull plattform för automatiserad koncernrapportering, analys och budgetering. Vår mission är att hjälpa CFO:er och ledningsgrupper att gå från manuellt Excel-arbete till datadrivna insikter i realtid.
Hos oss blir du en del av ett entreprenörsdrivet team där beslutsvägarna är korta, energin hög och där vi tillsammans bygger framtidens verktyg för finansiell styrning.Dina arbetsuppgifter
Rollen som Sales Account Executive
Som Sales Account Executive hos oss på Bright Analytics äger du hela säljprocessen. Du kommer att:
Identifiera och kontakta beslutsfattare (ofta CFO:er eller ekonomichefer) som har behov av att effektivisera sin rapportering.
Genomföra demos av vår plattform där du pedagogiskt visar hur Bright Analytics löser kundens specifika utmaningar.
Driva förhandlingar och stänga affärer med fokus på långsiktigt värde.
Samarbeta tätt med vårt Customer Success-team för att säkerställa en bra onboarding för dina kunder.
Vi söker dig som
Har en universitetsutbildning (kandidat eller master) inom ekonomi, finance, management eller ett relaterat område.
Har relevant arbetslivserfarenhet, gärna inom affärsutveckling, management consulting, business analysis eller SaaS. Erfarenhet av försäljning är starkt meriterande.
Besitter en god förståelse för ekonomi eller har ett genuint intresse för hur bolagsstyrning fungerar.
Är en "doer" som trivs med att boka dina egna möten och bygga din egen pipeline.
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
I denna process värdesätter vi personliga egenskaper högt. Vi ser dig som utåtriktad och ambitiös, med stark drivkraft att växa i din roll och utvecklas inom företaget. Det är viktigt att du är öppen för utveckling och trivs i en stimulerande miljö, där du inte är rädd för att ta egna initiativ och kommunicera dessa.
Vi lägger stor vikt vid ett genuint intresse för både rollen och företaget. För att hjälpa oss att förstå din motivation, ber vi dig ge en förklaring i din ansökan om varför just denna möjlighet lockar dig och varför du valt att söka. Vi ber dig även att skicka ditt CV på engelska.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Centrala Stockholm.
Lön: Fast lön + attraktiv provisionsmodell.
I denna rekrytering samarbetar Bright Analytics med Academic Work. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M49WL3".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9844834