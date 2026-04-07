Sala - Fordonsmekaniker - Heltid
Simplex Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Sala Visa alla maskinreparatörsjobb i Sala
2026-04-07
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Sala
, Heby
, Västerås
, Hallstahammar
, Enköping
eller i hela Sverige
Fordonsmekaniker - Sala
Vill du arbeta inom fordonsindustrin hos ett etablerat och välrenommerat företag? Vi söker nu en fordonsmekaniker till en kund i Sala med erfarenhet och ett starkt fokus på kvalitet.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
I rollen som fordonsmekaniker kommer du att arbeta med montering av påbyggnader på lastbilschassin. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, noggrannhet och säkerhet är centrala delar i det dagliga arbetet.
Tjänsten erbjuder varierande arbetsuppgifter samt goda möjligheter till utveckling inom yrket.Dina arbetsuppgifter
Montera påbyggnader på lastbilschassin enligt ritningar och specifikationer
Arbeta både självständigt och i team för att säkerställa kvalitet och effektivitet
Bidra till förbättringar i monteringsprocesser
Upprätthålla en säker, strukturerad och ren arbetsmiljöKvalifikationer
Erfarenhet av montering, gärna inom fordonsindustrin
Teknisk förståelse och vana av att läsa ritningar
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i gruppDina personliga egenskaper
Ansvarsfull och noggrann
Flexibel och anpassningsbar
Driven och engagerad
Trivs i en dynamisk arbetsmiljö
Meriterande
B- och C-körkort
Anställningsvillkor
Anställning via Simplex Bemanning i 6 månader med möjlighet till övergång till kund
Placering i Sala
Heltid med förmånliga arbetstider och flexramar
Lön: 29 800 kr/mån
Start: Omgående
Vi erbjuder
En varierande roll i en stabil och väletablerad verksamhet
Möjligheter till kompetensutveckling
Förmånliga arbetstider
Friskvårdsbidrag och andra förmåner
Möjlighet till fast anställning efter inhyrningsperiodOm företaget
Företaget är en av Sveriges ledande aktörer inom påbyggnader för lastbilar och släpfordon. Med lång erfarenhet och hög kvalitet i fokus erbjuder de en trygg och utvecklande arbetsmiljö inom svensk industri.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är specialiserade inom industri, lager och logistik. Vi arbetar nära våra kunder och konsulter för att skapa långsiktiga samarbeten där utveckling och trivsel står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9840573