Säkerhetstekniker till Certego i Göteborg
Bergvik & Partners AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2025-10-13
Vill du vara med och skapa en tryggare värld genom att arbeta med kompletta säkerhetslösningar? Vill du dessutom ha arbetskamrater som gör din arbetsvardag rolig, utvecklande och intressant. Då kan CERTEGO vara rätt arbetsplats för dig.
CERTEGO är en ledande nordisk leverantör av heltäckande säkerhetslösningar. Våra värderingar - Jag tar ansvar, Vi vill alltid bli bättre och Tillsammans gör vi det enkelt - vägleder oss i arbetet mot vår vision: att vara norra Europas främsta expert på oberoende tillträdes- och övervakningslösningar. Vårt mål är att göra säkerhet både tryggt och enkelt - för alla.
Din rollSom säkerhetstekniker hos oss arbetar du med installation, service och driftsättning av moderna säkerhetssystem exempelvis inbrottslarm, CCTV, brandlarm och passersystem i spännande och varierande kundprojekt.
Du blir en del av ett härligt team på åtta tekniker i Göteborg, där vi har ett starkt samarbete och en familjär kultur. Här finns stor erfarenhet och kompetens, vilket ger dig goda möjligheter att utvecklas och växa i rollen.
Din ProfilFör att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av installation eller service av säkerhetssystem
Kunskap inom el/tele/data eller motsvarande teknisk bakgrund
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Eftersom vissa uppdrag kan vara säkerhetsklassade krävs svenskt medborgarskap samt godkänt utdrag ur polisens belastningsregister. Jour- och beredskapstjänst kan förekomma.
Meriterande:
Gymnasial utbildning med inriktning mot el/tele eller liknande
Erfarenhet från en liknande roll eller bransch
Vidare söker dig som är tekniskt intresserad, social och gillar att hjälpa till. Du är lösningsorienterad, kreativ och trivs i en miljö där du får tänka själv och samarbeta med andra. Framför allt har du en positiv inställning och delar våra värderingar som leder oss framåt varje dag.
AnsökanI denna rekrytering samarbetar vi med Bergvik & Partners och vid eventuella frågor kring rollen når du rekryteringskonsult Robin Ring på robin.ring@bergvikpartners.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergvik & Partners AB
(org.nr 559380-6705), https://www.bergvikpartners.se/ Arbetsplats
Bergvik & Partners Kontakt
Robin Ring robin.ring@xlnt.se Jobbnummer
9553363