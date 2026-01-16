Säkerhetsspecialist fysisk säkerhet till AddContext
2026-01-16
AddContext är ett konsultbolag som stödjer företag och organisationer inom verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning utifrån ett riskbaserat synsätt.
Vi hjälper företag och organisationer att arbeta strukturerat med riskbaserad styrning. Våra uppdrag sker ofta inom samhällsviktiga och offentliga verksamheter där vi tillsammans skapar trygghet, robusthet, och utveckling - både i vardag och i kris.
AddContext söker nu en erfaren säkerhetsspecialist inom fysisk säkerhet med stark förmåga att arbeta analytiskt, rådgivande och projekterande i komplexa miljöer.
Om rollen
Som Säkerhetsspecialist fysisk säkerhet får du en nyckelroll i att forma den fysiska säkerheten i några av Sveriges mest omfattande infrastrukturprojekt. Du arbetar i stora och komplexa projektmiljöer kopplade till samhällsviktig verksamhet, ofta i nära samverkan med myndigheter och andra offentliga aktörer. Lösningarna du är med och tar fram påverkar hur människor, flöden och kritiska funktioner skyddas i vardag och kris.
Arbetsuppgifter
• Genomföra risk- och säkerhetsanalyser av fysisk säkerhet, inklusive platsbesök
• Analysera befintligt skydd i relation till riskbild, SSF:s branschstandarder samt verksamhetsspecifika krav
• Utarbeta dokumentation, analyser och tekniska underlag
• Ta fram projekteringsunderlag för fysiska skyddsåtgärder och säkerhetssystem
• Projektera lösningar för exempelvis skalskydd, inbrottslarm och låssystem
• Föreslå och beskriva tekniska och organisatoriska lösningar för anläggningsövervakning
• Säkerställa att föreslagna lösningar är praktiskt genomförbara och möjliga att upphandla och driftsätta
• Samverka med projektorganisation samt externa aktörer såsom leverantörer och larmcentraler
• Föreslå balanserade säkerhetsåtgärder i förhållande till interna krav och kompensatoriska åtgärder där detta ej är möjligt
Vi söker dig som har
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med riskanalys som underlag för fastställande av skyddsbehov för fysisk säkerhet
• Dokumenterad projekteringskunskap inom fysisk säkerhet och/eller säkerhetssystem
• Erfarenhet av att ta fram teknisk dokumentation, underlag till upphandlingar samt kravspecifikationer och/eller bygghandlingar
• Erfarenhet av fysiska skyddsåtgärder såsom inbrottslarm, skalskydd och låssystem
• Erfarenhet av anläggningsövervakning och relaterade tekniska lösningar
• Erfarenhet av arbete mot larmcentraler samt tillhörande åtgärds- och insatsrutiner
• Erfarenhet av säkerhetsarbete i komplexa verksamheter
• Förmåga att ta fram balanserade och kostnadseffektiva skyddslösningar utifrån risk och verksamhetsnytta
• Erfarenhet av att sammanställa/skriva sammanfattande rapporter och presentationer av uppnådda resultat
Du har relevant akademisk examen eller annan eftergymnasial utbildning inom säkerhet, teknik eller motsvarande område. Lång och väl dokumenterad erfarenhet från kvalificerat arbete inom fysisk säkerhet kan bedömas som likvärdig
Som person är du
Vi letar efter någon som delar våra värderingar - proaktivitet, engagemang, ansvar och hållbarhet - och visar det i sitt sätt att arbeta:
Du är proaktiv.
Du agerar innan någon ber dig, identifierar behov och driver arbetet framåt med handlingskraft och mod. Du är flexibel men tappar inte riktning och vågar fatta beslut även när allt inte är helt färdigritat.
Du visar engagemang.
Du är närvarande, nyfiken och bygger relationer med både kund och kollegor. Du vill förstå på riktigt och bidrar aktivt till uppdrag, stämning och gemensamma mål.
Du tar ansvar.
Du är pålitlig och tydlig i dina leveranser och ser till helheten. Du leder dig själv, är kommunikativ och bidrar till kvalitet, tillit och framdrift i uppdrag.
Du verkar hållbart.
Du tänker långsiktigt, skapar trygghet och bidrar till struktur, lärande och balans - både för dig själv och andra.
Övrigt
Tjänsten är placerad i Karlstad och erbjuder möjlighet till hybrid/hemarbete en del av arbetstiden. Resor kan förekomma i rollen.
Start: Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse

I denna rekrytering samarbetar AddContext AB med Qtym. Din ansökan vill vi ha senast den 16 februari. Vi går igenom ansökningar löpande, vilket innebär att rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via formuläret nedan. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta:

Stijn Bos Stijn.bos@qtym.se

070-457 47 71
Stijn Bos Stijn.bos@qtym.se
Enligt överenskommelse
