Säkerhetsskyddspecialist till Folkhälsomyndigheten
2025-08-11
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Har du några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskydd? Vill du arbeta med arbetsuppgifter som spänner över hela säkerhetsområdet och innefattar alla delar för att myndigheten ska uppnå ett säkerhetsskydd som följer gällande lagar och regler? Då har vi ett spännande och viktigt jobb som säkerhetsskyddsspecialist som väntar på dig!
Vad ska du jobba med?
Som säkerhetsskyddsspecialist kommer du att använda och vidareutveckla din kompetens inom säkerhetsskyddsområdet, till exempel genom att:
• Administrera och genomföra säkerhetsprövning och registerkontroller av personal.
• Genomföra lämplighets- och säkerhetsskyddsbedömningar (SSB).
• Handlägga säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal.
• Utbilda medarbetare eller externa parter inom säkerhetsskyddsområdet.
• Med kunskap om de lagar och förordningar som reglerar säkerhetsskyddsområdet, samt NATO, stödja verksamheter i tillämpning av dessa.
• Planera och genomföra säkerhetskyddsåtgärder enligt säkerhetsskyddsplan inom säkerhetsskyddets tre huvudområden: informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.
I tjänsten kan det ingå att vara ställföreträdande säkerhetsskyddschef.
Som säkerhetsskyddspecialist ingår även andra arbetsuppgifter som utredare på myndigheten.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom säkerhetsskydd eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Vidare har du:
• Några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskydd.
• Erfarenhet av att genomföra lämplighets- och säkerhetsskyddsbedömningar (SSB).
• Erfarenhet av att administrera och genomföra registerkontroller och säkerhetsprövning av personal.
• Erfarenhet av att utbilda medarbetare eller externa inom säkerhetsskyddsområdet.
• Kunskap om de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar säkerhetsskyddsområdet samt erfarenhet av att tolka och stödja verksamheter i tillämpning av dessa.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet från säkerhetskyddsarbeten inom offentlig förvaltning/statlig myndighet.
• Erfarenhet av att leda, genomföra och utforma säkerhetsskyddsbedömningar och säkerhetsskyddsanalyser samt framtagande av säkerhetsskyddsplaner
• Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
• Erfarenhet inom informationssäkerhet och applicerat detta inom säkerhetsskyddsområdet
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt resultatinriktad. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Stor vikt läggs vid:
• Utbildning inom informationssäkerhet.
• Kunskaper inom informationssäkerhet.
• Erfarenhet av att handlägga säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal.
• Mycket goda kunskaper i Word, Excel och Powerpoint.
Vikt läggs vid:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.
Vad gör enheten?
Enheten för fastighet och säkerhet är uppdelat på två team. Fastighetsteamet ingår ansvar för hyresavtal och fastighetsavtal samt kontakt med hyresvärdar, liksom ombyggnader och förändringar av lokaler samt lokalstrategier.
Säkerhetsteamet har på ledningens uppdrag ansvar för att ge förutsättningar för myndigheten att uppfylla legala och verksamhetsmässiga krav inom områdena säkerhetsskydd, informationssäkerhet och verksamhetsskydd. Rollen som säkerhetsskyddsspecialist kommer arbeta nära Informationssäkerhetsspecialister och säkerhetskoordinator i säkerhetsteamet.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Andreas Göransson, telefon 010- 205 23 25.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Publicering sdatum2025-08-11Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till befattningen som säkerhetsskyddspecialist hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2025-08-31 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02975-2025-2.1.1 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
