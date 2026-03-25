Säkerhetsskyddshandläggare till PTS
2026-03-25
Vill du arbeta med frågor som är avgörande för Sveriges säkerhet och robusta kommunikationer? Som säkerhetsskyddshandläggare på PTS får du en central roll i att utveckla och följa upp säkerhetsskyddsarbetet, både internt, externt och i samverkan med andra aktörer. Här kombinerar du operativ handläggning med analys och utvecklingsarbete inom ett område som ständigt är i fokus. Välkommen till en roll med ansvar, bredd och verklig samhällsnytta.
Vi jobbar med det som alla tar för givet - att kunna kommunicera säkert. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad nu och i framtiden. För alla.
Om enheten
Vi är ett erfaret och engagerat team som arbetar med säkerhetsskydd inom PTS. I teamet finns en mix av teknisk, juridisk och administrativ kompetens, vilket ger oss möjlighet att ta oss an både operativa och strategiska utmaningar. Vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för att uppnå resultat med hög kvalitet och rättssäkerhet. Arbetsklimatet är prestigelöst och samarbetsinriktat och du får vara med och påverka både arbetssätt och utveckling.
"Jag som kommer att vara din chef heter Henrik Christiansson. Som chef är jag tillitsfull och tror på ett öppet och prestigelöst samarbete. Jag arbetar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där vi jobbar mot gemensamma mål samtidigt som du får utrymme att ta ansvar och växa i din roll."
Om rollen
I rollen som säkerhetsskyddshandläggare arbetar du med att handlägga ärenden inom både PTS interna och externa säkerhetsskyddsverksamhet. Du genomför tillsyn, handlägger samrådsärenden och bereder beslut i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningen. Du bidrar till att utveckla och förvalta styrdokument, processer och rutiner. I arbetet ingår även att stödja verksamheten i tillämpningen av regelverket inom olika områden och att medverka i utbildningsinsatser kopplade till säkerhetsskydd.
Du deltar också i arbetet med regeringsuppdrag, remisser och analyser inom avdelningens ansvarsområden. Rollen innebär nära samverkan med operatörer, myndigheter och andra organisationer, i syfte att stärka efterlevnaden och vidareutveckla säkerhetsskyddsarbetet.
Du behöver trivas i en miljö där det krävs integritet, samarbetsförmåga och struktur. Det är avgörande att du arbetar rättssäkert och noggrant, och att du dokumenterar och motiverar dina bedömningar tydligt och professionellt.
Om dig
För att trivas i rollen är du en trygg och stabil person som agerar ansvarsfullt och har integritet i komplexa frågor och sammanhang. Du är ordningsam/noggrann, samarbetsorienterad och prestigelös, med fokus på gemensamma resultat och en vilja att bidra där det behövs. Vidare arbetar du strukturerat och har förmåga att både se helheten och hantera detaljer, samtidigt som du är lösningsorienterad och pragmatisk i ditt sätt att driva arbetet framåt inom givna ramar. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, och därför kommer vi att lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom säkerhetsskyddsområdet.
• Flerårig aktuell erfarenhet av myndighetsutövning.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av tillsyns- och/eller kontrollarbete.
• Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete.
• Erfarenhet av analys och utredningsarbete.
• Erfarenhet av informationssäkerhet.
• Erfarenhet av telekomområdet.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta rekryterande chef Henrik Christiansson på henrik.christiansson@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 14 april.
