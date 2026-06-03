Enhetschef inom verksamhetsstöd, Stockholm
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2026-06-03
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Nära ledarskap, förändring, hållbar arbetsplats
Avdelningen för verksamhetsstöd har ett tydligt utpekat ansvar för myndighetens robusta kontorslokaler, vilket omfattar såväl implementering som ett övergripande, samordnande funktionsansvar. Uppdraget innefattar att säkerställa att kontorslösningarna möter krav som är kopplade till bland annat säkerhetsskydd samt stärker myndighetens förmåga till robusthet i kris och höjd beredskap.
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet. Du representerar även Försäkringskassan i externa samarbeten.
I uppstarten kommer din enhet att bestå av 7 medarbetare med placering på olika orter. Enheten kommer att växa i takt med att myndigheten etablerar fler robusta kontorslokaler.
Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver.. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har god ledarskapsförmåga
främjar andras professionella och personliga utveckling
arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
har ett systematiskt arbetssätt
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation
har körkort för personbil.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av operativt ledarskap
har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
har erfarenhet av att leda team
har erfarenhet av att leda på distans
har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
har erfarenhet av att driva processer i intern och extern samverkan
har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-06-03Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs säkerhetsprövning i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: I första hand Sundsvall, med möjlighet till placering i Östersund eller Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Rebecca Frisk, 010-113 71 03 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Marina Kireeva, 010-112 31 40, marina.kireeva@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Daniel Källström, 010-1196129. Saco-S: Cecilia Silversson, 010-115 26 18. Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9945796