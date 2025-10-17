Säkerhetsskyddschef
Connecting Stockholm har fått uppdraget att driva Stockholms tunnelbana - en samhällsbärande funktion för vår huvudstad. Den 2 november 2025 tar vi över verksamheten, och vi söker nu en erfaren och engagerad säkerhetsskyddschef som vill vara med och forma framtidens kollektivtrafik.
Vi är ett nytt svenskt bolag med en stark lokal förankring, samtidigt som vi har den samlade kompetensen och erfarenheten från våra internationella ägare i ryggen. Hos oss kombineras nytänkande med djup branschkunskap, och vårt fokus är att skapa en trygg, tillgänglig och hållbar tunnelbana, både idag och imorgon.
Vår företagskultur bygger på samarbete, engagemang och ett tydligt resultatfokus. Vi brinner för mobilitet, utveckling och tror starkt på kraften i mångfald, öppenhet och gemenskap. Tillsammans bygger vi ett lag där varje medarbetare är avgörande och där vi uppfyller och överträffar förväntningar.
Om rollen
Som säkerhetsskyddschef på Connecting Stockholm har du det övergripande ansvaret för att leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet i organisationen. Ditt uppdrag innebär att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt säkerhetsskyddslagen och tillhörande föreskrifter. Rollen är operativ vilket innebär att du arbetar proaktivt med att identifiera och hantera risker samt samordna säkerhetsskyddsåtgärder. Du rapporterar till Säkerhetsdirektör och har i vissa frågor streckad linje till VD.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för och utveckla företagets övergripande säkerhetsskyddsarbete
• Säkerställa att verksamheten följer relevanta lagar, riktlinjer och tillståndskrav på säkerhetsskydssområdet
• Planera och genomföra säkerhetsskyddsanalyser, riskbedömningar och åtgärdsplaner för att förebygga och hantera hot, störningar och incidenter
• Ansvara för och vidta åtgärder i den säkerhetskänsliga verksamheten
• Samverka med verksamhetens olika funktioner för att integrera säkerhetsskydd i hela organisationen
• Bidra till att skapa och upprätthålla en kultur där säkerhet är allas ansvar
Kvalifikationer
• Akademisk examen inom säkerhet, samhällsskydd, riskhantering eller motsvarande
• Flera års erfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete i större organisationer eller inom samhällsviktig verksamhet
• God kunskap om krisberedskap, incidenthantering, säkerhetsskydd och säkerhetsskyddslagen
• Erfarenhet av att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd inom kollektivtrafikbranschen
• Har certifikat eller dokumenterad utbildning inom säkerhetsskydd från MSB, Försvarshögskolan eller motsvarande
Övrigt
Start: Efter överenskommelse, gärna omgående
Plats: Stockholm med viss möjlighet till distansarbete
Omfattning: Heltid
Tjänsten kommer att omfattas av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585)
