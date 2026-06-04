Medicinska sekreterare till Medicin/Rehab, Gällivare sjukhus
Region Norrbotten / Administratörsjobb / Gällivare Visa alla administratörsjobb i Gällivare
2026-06-04
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Hos oss på medicinska sekreterarenheten arbetar vi med specialiteter såsom medicin, ortopedi, kirurgi och urologi inom såväl sluten- som öppenvård, och vi söker nu flera medicinska sekreterare till vår verksamhet.
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Du har kunskaper i svenska motsvarande lägst C1. Det är meriterande om du har utbildning i sjukdomsklassificering samt goda kunskaper i medicinsk terminologi. Vi ser det även som positivt om du har erfarenhet av journalsystemet Cosmic och administration i systemet iHSAk.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är självgående, flexibel och har samarbetsförmåga som gör att du är lyhörd och kan anpassa dig till andra.
Det här får du arbeta med
Att arbeta som medicinsk sekreterare hos oss ger dig ett omväxlande arbete där journalföring, dokumentation och journalhantering är de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Du får möjlighet vara spindeln i nätet och hjälpa övrig personal med olika frågeställningar. Det är en lugn atmosfär med egna arbetsrum men där du har kollegorna nära. Vi hjälper varandra med de olika klinikerna vilket ger oss möjlighet till semestrar och samtidigt en bred kunskap hos varje sekreterare.
Du som söker ska vara självgående och kunna strukturera upp ditt arbete. Vidare ser vi att du har ett flexibelt förhållningssätt där du kan planera, prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tycker om att arbeta såväl i grupp som enskilt, och har en god samarbetsförmåga.
Vi söker enbart medicinska sekreterare som kan arbeta på plats i Gällivare, men med möjlighet till delvis distansarbete.
Det här erbjuder vi dig
Flextid
Möjlighet att påverka ditt eget schema
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tillsvidareanställningar på heltid med arbetstid dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
9947077