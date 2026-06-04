Konsultsjuksköterska till uppdrag inom kommun!
Novant AB / Sjuksköterskejobb / Norberg Visa alla sjuksköterskejobb i Norberg
2026-06-04
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eller i hela Sverige
Är du legitimerad sjuksköterska och ännu inte planerat sommaren? Vi söker nu sjuksköterskor till välbetalt uppdrag i Norberg kommun.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att möta och hjälpa människor och som vill arbeta självständigt och i team.
Uppdraget är förlagt till Hälso- och sjukvård och omfattar arbete inom särskilt boende (SÄBO), hemsjukvård, korttids och LSS.
I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i kommunen som t.ex. bedömningar, utföra ordinationer, sårbehandling, provtagning, stöd till omvårdnadspersonal m.m.
Uppdragsstart 8 juni eller start enligt ök till den 23 augusti.
Schemat innehåller skift vardag/ helg samt kväll. Omfattning är 100%.
Vi söker dig som:
Legitimerad sjuksköterska
B -Körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Självständig och samarbetsinriktad, med förmåga att arbeta både enskilt och i team
Har minst 1 års sammanhängande erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård med inriktning mot SÄBO, LSS/soialpsykiatri eller hemsjukgård, under de senaste tre (3) åren
God datorvana och förtrogenhet med Cosmic
Vad vi erbjuder
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter kompetent personal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar SSK". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9947073