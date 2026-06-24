Säkerhetssamordnare till Luleå kommun
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2026-06-24
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Är du intresserad av säkerhet- och beredskapsfrågor? Vill du bidra till ett tryggt, säkert och robust samhälle genom att operativt stödja verksamheterna inom Kommunstyrelseförvaltningen? Då kan du vara den vi söker!
Kommunstyrelseförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för kommunstyrelsens mål och ambitioner och har till uppgift att vara drivande, stödjande och rådgivande för kommunens samtliga förvaltningar och bolag. Du kommer att tillhöra Säkerhet- och beredskapskontoret där vi när den här tjänsten är tillsatt kommer att vara 16 personer som jobbar med bland annat säkerhetsskydd, civil beredskap, informationssäkerhet, dataskydd och samordning mot hot och våld. Vi erbjuder dig:
• att få arbeta inom ett spännande och högaktuellt område
• att vara med och bidra till Luleå kommuns säkerhet- och beredskapsarbete
• ett analytiskt och kreativt arbete där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor löser utmaningar
• ett varierande arbete som präglas av samarbete med interna och externa parter
• goda möjligheter att påverka såväl kommunens arbete som ditt eget arbetssätt
• goda möjligheter till kompetensutveckling
• sist men inte minst; att arbeta i en positiv, öppen, prestigelös och stöttande miljö med mycket glädje på jobbet
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare kommer du att ha en operativ och samordnande roll i det interna säkerhet- och beredskapsarbetet inom Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter, vilket omfattar civil beredskap, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Du kommer bland annat att:
Samordna förvaltningens systematiska säkerhet- och beredskapsarbete genom att bland annat samordna och processleda arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner samt beredskapsplaner.
Stötta verksamhetschefer och bidra till säkerhet- och beredskapsarbetet inom förvaltningen.
Delta i planering och genomförande av övningsverksamhet samt bidra till kunskapshöjande insatser inom säkerhets- och beredskapsområdet.
Samarbeta med övriga säkerhetssamordnare inom kommunen för att utveckla rollen och arbetssätt.
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma en ny roll i en samhällsviktig verksamhet. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, utveckling och trygghet står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, säkerhet, krisberedskap eller liknande område
arbetat med säkerhet- och/eller beredskap
goda kunskapar i svenska språket i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av processledning, samordningsuppdrag eller att leda workshops
För att lyckas i rollen så krävs det att du självständigt kan se vad som behöver göras, och har förmåga att planera, strukturera och driva ditt arbete framåt. Eftersom ditt arbete kommer att innefatta många kontaktytor är en nyckel till framgång att du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer och att du lyckas väl i dina samarbeten. Det är viktigt att du är tillmötesgående i ditt bemötande, har lätt för att sätta sig in i andras situation och har en vilja och förmåga att hjälpa andra.
Det kan bli aktuellt med säkerhetsprövning för den som blir aktuell för tjänsten.
Vänligen besvara urvalsfrågorna och bifoga ditt CV när du söker tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan!
OBSERVERA: Med anledning av semestertider kommer eventuella frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen att besvaras från och med vecka 32.
Om Luleå kommun
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
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Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331534". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Rådstugatan 11 (visa karta
)
972 38 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare Vision
Maria Stridsman maria.stridsman@lulea.se 0920453000 Jobbnummer
9976160