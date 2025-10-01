Säkerhetssamordnare till Dalabanan
2025-10-01
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
I rollen som Säkerhetssamordnare får du en nyckelroll där du både arbetar strategiskt och operativt för att säkerställa att våra projekt bedrivs med högsta fokus på säkerhet och arbetsmiljö.
Du är ett viktigt stöd till projektorganisationen och har en aktiv dialog med våra beställare i frågor som rör arbetsmiljö, elsäkerhet och trafiksäkerhet. Genom din kompetens och ditt engagemang bidrar du till att skapa säkra arbetsplatser där människor trivs och utvecklas. Du kommer att vara placerad i ett av våra underhållskontrakt och har en central roll i ditt arbete mot Divisionsstöd och säkerhetsfunktionen. Du rapporterar till platschef.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat:
Upprätta och utveckla arbetsmiljöplaner, säkerhetsplaner och riskbedömningar
Delta i möten med beställare om arbetsmiljö och säkerhet
Säkerställa att säkerhetsbestämmelser kommuniceras och följs
Hantera behörigheter för intern och inhyrd personal
Stötta arbetsledare i planeringen av säkerhetsåtgärder
Följa upp arbetsplatskontroller och avvikelser
Bistå platschef vid utredning av händelser och åtgärdsförslag
Säkerställa att projektet följer interna rutiner, lagkrav och beställarens kravKvalifikationer
För att lyckas i rollen som säkerhetssamordnare ser vi att du har en godkänd gymnasieutbildning. Du har även en eftergymnasial utbildning inom BEST järnväg, arbetsmiljö, kvalitet eller annan relevant inriktning. Alternativt har du motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
Du har arbetat minst två år inom järnvägs- eller entreprenadbranschen och har grundläggande kunskap om de lagar, regler och föreskrifter som gäller för säkerhet och arbetsmiljö. Du har B-körkort. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och har goda kunskaper i Officepaketet. Du är van att arbeta i projekt och har en grundläggande förståelse för anbudsarbete. Utöver detta har du en allmän teknisk förståelse för järnväg.
Som person trivs du med många kontaktytor och samarbetar gärna med andra. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och arbetar strukturerat.
Säkerhetssamordnare är en ny roll på Infranord där du får möjlighet att driva, projektleda och utveckla nya processer och arbetssätt. Ta chansen och sök en roll med ett viktigt uppdrag där syftet är att förebygga risker och stärka säkerheten i en högriskbransch med en samhällsviktig funktion.
Vi erbjuder:
* 29-30 dagars semester årligen
* Friskvårdsbidrag
* Ersättning för läkarvård
* Ersättning för receptbelagd medicin
* Tjänstepension ITP
* Föräldrapenningtillägg
* Rabatter på privata hotellvistelser, större optikerkedjor och hyrbil
* Rabatt på frivillig gruppförsäkring hos Skandia
ÖVRIGT
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
