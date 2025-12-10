Säkerhetssamordnare
2025-12-10
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Som säkerhetssamordnare kommer du att vara organisatoriskt placerad på avdelningen för säkerhet och beredskap som i sin tur är organisatoriskt placerad direkt under kommunstyrelsen.
Enheten leds av avdelningschef, tillika säkerhetsskyddschef.
Avdelningen består idag av fyra beredskapssamordnare, en säkerhetsstrateg, en utredare och två brottsförebyggande samordnare.
Tjänsten som säkerhetssamordnare är delad så att 50% av tjänsten kommer att omfattas av arbetsuppgifter som hanteras inom säkerhetsområdet och 50 % av arbetsuppgifter hanteras inom beredskapsområdet.
Du kommer att samarbeta med den politiska sidan av kommunen (fullmäktige, nämnder och utskott) samt övriga förvaltningar för att samordna kommunens arbete inom säkerhet och beredskap.
Så här bidrar du i rollen som säkerhetssamordnare
- Ställa krav på fysiskt skydd, exempelvis lås- och larmsystem, passersystem samt säkerhetsklassificering av omslutande ytor
- Ansvara för kommunens upphandlingar och uppföljning inom bevakning och ordningshållning
- Delta i kommunens arbete med kamerabevakning
- Medverka i kommunens försäkringsarbete
- Arbeta med intern säkerhet och personsäkerhet för att förebygga och hantera hot, kriser och andra säkerhetsrelaterade händelser
- Stärka medarbetarnas säkerhetsmedvetande genom information och utbildning
- Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt ta fram åtgärdsplaner
- Utbilda medarbetare i säkerhetsfrågor
- Delta i interna och externa nätverk inom säkerhetsområdet
Inom beredskapsområdet kommer du att:
- Arbeta med kris- och krigsledning
- Planera för sambandslösningar, inklusive alternativa kommunikationsvägar
- Ansvara för RAKEL, SWEN och andra sambandsformer
- Säkerställa funktionalitet för ledningsplatser och andra tekniska aspekter av kommunens beredskap
- Planera och genomföra utbildningar och övningar för att stärka kommunens förmåga inom civilt försvar och krisberedskap
- Representera kommunen i länsgemensamma och nationella arbetsgrupper och nätverk kopplat till civilt försvar och krisberedskap
- Delta i kommunens stab vid samhällsstörningar
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2025-12-10UtbildningsbakgrundKvalifikationer
- Relevant akademisk examen inom risk- och säkerhetsområdet, YH-utbildning eller motsvarande
- Alternativt mångårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Meriterande
- SignalskyddsutbildningErfarenheterKvalifikationer
- Erfarenhet av att arbeta systematiskt, både strategiskt och operativt, med säkerhet (exempelvis skalskydd, medarbetarskydd, egendomsskydd eller brandsäkerhet)
- Tidigare erfarenhet från offentlig verksamhet, säkerhetsbranschen eller arbete relaterat till dessa områden
Meriterande
- Erfarenhet av politiskt styrda organisationer och kommunala uppdrag
- Tidigare arbete med utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete, projektledning, kontinuitetshantering, risk- och sårbarhetsanalyser eller säkerhetsskyddsarbete
- Erfarenhet av kris- och krigsledningsorganisationer, ledningsplatser, sambandsplanering samt övning och utbildning
- Juridisk förståelse, särskilt inom säkerhetsskyddslagen, LEH och GDPR
Du har mycket goda kunskaper i svenska och det är meriterande om du även behärskar engelska. Du har grundläggande IT-kunskaper och en god teknisk förståelse, inklusive kännedom om säkerhetssystem. Rollen kräver att du har förmåga att lösa komplexa problem och hantera utmanande situationer samt en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras före beslut om anställning.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
