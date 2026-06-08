Lärare åk.6 Ulvsättraskolan
Järfälla kommun, Ulvsättraskolan / Grundskollärarjobb / Järfälla Visa alla grundskollärarjobb i Järfälla
2026-06-08
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och legitimerad lärare för undervisning i årskurs 4-6. Under läsåret 2026/2027 ska du tillsammans med två lärarkollegor undervisa eleverna i årskurs 6. Tjänsten omfattar mentorskap och undervisning i flera ämnen utifrån din behörighet.
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen med fokus på elevernas kunskapsutveckling och välmående. Tillsammans med kollegor bidrar du aktivt till skolans utvecklingsarbete och en trygg, stimulerande lärmiljö.Kvalifikationer
• Lärarlegitimation med behörighet för årskurs 4-6.
• Bred ämnes behörighet med matematik/NO som grund.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Tryggt ledarskap, god samarbetsförmåga och ett inkluderande förhållningssätt.
• God kännedom om skolans styrdokument och förmåga att omsätta dem i undervisningen.
• Erfarenhet av undervisning, särskilt i socioekonomiskt prioriterat område, är meriterande. Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor, stark samverkan och höga ambitioner för varje elevs utveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330657". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
Järfälla (visa karta
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177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Ulvsättraskolan Kontakt
Sveriges Lärare
Jonas Persson jonas.persson@jarfalla.se Jobbnummer
9952802