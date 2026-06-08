Undersköterskor till Hemtjänst och Hemtjänst Natt inom Göteborgs Stad
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-06-08
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Om jobbet
Är det du som gör det möjligt att bo kvar hemma? För att skapa goda förutsättningar i arbetet och stärka arbetsmiljön utökar vi nu våra team. Vi söker därför fler undersköterskor till hemtjänsten inom Göteborgs stad. Just nu har vi behov på verksamheterna Hemtjänst Bergum/Gunnilse och Hemtjänst Natt Askim/Frölunda/Högsbo.
Till Hemtjänst Bergum/Gunnilse söker vi personal för dag/kväll. Enheten utgår från lokaler på Angereds Torg 5.
Till Hemtjänst Natt Askim/Frölunda/Högsbo söker vi nattpersonal. Här arbetar vi alltid två och två för att tillsammans kunna stötta varandra i arbetet. Enheten utgår från lokaler på Lilla Kapplandsgatan 22 och arbetar på schema med arbetstiden 21-07.
Arbete inom hemtjänsten innebär att du stödjer och hjälper omsorgstagaren i dennes eget hem utifrån beviljade insatser. Du tar dig till individens hem med bil. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från legitimerad personal. All dokumentation görs digitalt.
Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du gör skillnad för dem vi är till för. Vår verksamhet är i gång varje dag, det innebär att arbetstiden är dag, kväll och helg alternativt natt och helg.
Som undersköterska i hemtjänsten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och meningsfullt liv.
Om digPubliceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna.
B-körkort och körvana
Meriterande
Erfarenhet av tidigare arbete inom hemtjänsten
Du tycker både om att samarbeta med andra och arbeta självständigt samt har en god kommunikativ förmåga. Du har god datorvana för dokumentation i IT-system och goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift för att kunna kommunicera effektivt med andra.
Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du tänker på de vi är till för och deras bästa.
Du kan snabbt anpassa ditt arbetssätt och du se möjligheter i stället för hinder. Då arbetet i hemtjänsten kan förändras när oväntade händelser inträffar. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt och du säkerställer att ditt budskap gått fram.
Vi är Göteborg - är du? Välkommen med din ansökan! Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställ utdraget själv från polisens hemsida här: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Hemtjänst Natt Askim/Frölunda/Högsbo
Therese Kihlberg therese.kihlberg@aldrevardomsorg.goteborg.se 0313660163 Jobbnummer
9952804