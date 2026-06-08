Forskningsingenjör inom avancerad cancer
Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-06-08
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen som leds av Catharina Hagerling bedriver translationell cancerforskning med fokus på spridd cancer (metastaser) hos barn och vuxna. Gruppen består idag av en tre doktorander, tre doktorander och en klinisk patolog. Vi är en del av Lunds universitets cancercentrum på BMC och tillhör Institutionen för laboratoriemedicin.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
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Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker en motiverad och engagerad forskningsingenjör med bakgrund inom klinisk patologi till projektet "Uncovering The Non-Random Metastatic Behavior of Childhood and Adult Cancer". Som forskningsingenjör kommer du att få möjlighet att bidra till forskargruppens övriga pågående projekt.
Som forskningsingenjör kommer du att utgöra en central del av forskargruppen Advanced Cancer och bidra till utvecklingen av kliniskt förankrade forskningsprojekt inom metastasbiologi, precisionsonkologi och tumörimmunologi.
Följande arbetsuppgifter ingår:
Identifiering, urval och kvalitetsgranskning av kliniska tumör- och metastasprover för forskningsändamål.
Uppbyggnad, vidareutveckling och förvaltning av forskningskohorter med tillhörande kliniska och patologiska data.
Histopatologisk bedömning av tumörmaterial inklusive tumörhalt, vävnadskvalitet, immuninfiltration och biomarköruttryck.
Kvalitetskontroll av tissue microarrays (TMA).
Planering, genomförande och tolkning av immunhistokemiska analyser, inklusive PD-L1-, CD8- och andra tumör- och immunmarkörer.
Samarbete med Klinisk patologi, Centrum för molekylär diagnostik (CMD), biobanker och nationella forskningsinfrastrukturer.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Legitimerad läkare med specialistkompetens i klinisk patologi.
Dokumenterad erfarenhet av histopatologisk diagnostik av solida tumörer.
Erfarenhet av immunhistokemi och biomarkörbedömning i klinisk rutin.
Erfarenhet av arbete med kliniska forskningskohorter och biobanksmaterial.
Erfarenhet av tumörklassificering, vävnadsbedömning och kvalitetskontroll av FFPE-material.
God förmåga att arbeta självständigt och samtidigt fungera i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av uppbyggnad av kliniska forskningskohorter och tissue microarrays.
Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning under 4 månader med omfattningen 40%. Startdatum är 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Se annonsen i sin helhet via länk: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:943319/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Sölvegatan 19 (visa karta
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244 66 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Kontakt
Forskargruppschef
Catharina Hagerling catharina.hagerling@med.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
9952821