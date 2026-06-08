Masterdataansvarig - Servly Group
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2026-06-08
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Vill du vara med och bygga upp och ta ansvar för en av de viktigaste byggstenarna i en växande servicekoncern? Vi söker nu en Masterdataansvarig som vill bygga upp och förvalta strukturen för vår data i våra centrala system Salesforce och IFS. Det här är en ny roll med stor möjlighet att påverka, där du får vara med och skapa arbetssätt, processer och struktur från grunden i en verksamhet med högt tempo och tydlig tillväxtagenda. Du kommer att arbete i en miljö där data från 31 bolag ska samlas in, harmoniseras och bli användbar i hela koncernens dagliga drift.
Om Servly
Servly Group är en växande koncern inom teknisk service med 31 bolag runt om i Sverige. Vi arbetar just nu med att bygga en gemensam system- och dataplattform för hela Servly Group, där plattformarna IFS och Salesforce är centrala delar. I takt med att fler bolag ansluts till samma system blir masterdata en allt viktigare grund för hur vi arbetar – från service och drift till ekonomi och uppföljning.
Servly Group är en del av KEYTO Group – en av Nordens största koncerner och samlingsplatser för hushållsnära tjänster.
Om rollen
Det här är en ny roll där du får möjlighet att bygga upp och forma arbetssättet för masterdata inom Servly. Du kommer att arbeta i skärningspunkten mellan system och verksamhet och säkerställa att vår data är korrekt, konsekvent och användbar i våra centrala system.
Rollen har ett koncernövergripande perspektiv. Du äger strukturen kring kunder, serviceobjekt, artiklar och prislistor, och är Servlys kontaktpunkt i datafrågor gentemot moderbolaget KEYTO Group. Du förväntas inte bara förvalta data utan driva styrning och fatta eller eskalera beslut när bolagen behöver koordinera t.ex definitioner.
Centrala arbetsuppgifter
1. Äga och förvalta masterdata i IFS och Salesforce — kunder, serviceobjekt, artiklar och prislistor
2. Definiera datamodell, regler och processer för datainmatning, dataägarskap och underhåll i samarbete med systemförvaltare och verksamheten
3. Säkerställa hög och mätbar datakvalitet genom löpande deduplicering, standardisering, validering och rotorsaksanalys
4. Sätta upp valideringsregler och automatiska kontroller för att fånga datakvalitetsproblem i källan
5. Dokumentera masterdatadefinitioner, processer och beslutsregler så att de är begripliga och tillgängliga för verksamheten
6. Leda masterdataarbetet vid förvärv av nya bolag — datainventering, rensning, migrering och onboarding i gemensamma system
7. Samarbeta med IT kring datamigreringar, systemuppgraderingar och integrationer
8. Vara Servlys kontaktpunkt i masterdatafrågor gentemot KEYTO GroupPubliceringsdatum2026-06-08Profil
Som person är du noggrann och strukturerad och förstår att små fel i data kan få stora konsekvenser. Du trivs med att arbeta självgående och forma arbetssätt och struktur från grunden. Du har en analytisk förmåga att se mönster i data, identifiera grundorsaker till kvalitetsproblem och omsätta dem i konkreta åtgärder. Du motiveras också av att förbättra arbetssätt och införa mer hållbara strukturer där det behövs.
Centrala krav:
Minst 3 års erfarenhet av arbete med masterdata, systemförvaltning eller datakvalitet
Erfarenhet av ERP-, FSM- eller CRM-system som exempelvis IFS, Salesforce eller liknande
God förståelse för hur data hänger ihop och synkroniseras mellan olika system
Analytisk förmåga och vana att arbeta med data i exempelvis Excel, Power BI eller SQL
Meriterande
Djupare erfarenhet av IFS eller Salesforce, exempelvis som admin eller superuser
Erfarenhet av att bygga upp masterdataprocesser i en ny eller föränderlig miljö med många intressenter
Erfarenhet av datamodellering och databaser, gärna med SQL-kompetens
Certifiering eller utbildning kopplad till IFS eller Salesforce
Praktiskt
Placering: Stockholm, Tulegatan 11 Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse, men gärna snart som möjligt
Servly Groups systerbolag Hemfrid supporterar i denna rekryteringsprocess. Om du har några frågor om processen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, john.virdeborn@hemfrid.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7872296-2041703". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keyto Group Ab (publ)
(org.nr 559328-3392), https://keyto.teamtailor.com
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Keyto Jobbnummer
9952817