Adeccos kund Olink i Uppsala söker en kundtjänstmedarbetare
Adecco Sweden Aktiebolag / Kundservicejobb / Uppsala Visa alla kundservicejobb i Uppsala
2026-06-08
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Vill du starta din karriär inom kundservice och administration i en internationell och dynamisk miljö? Nu söker vi på Adecco en Customer Service Administrator I för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund Olink i Uppsala!
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Adecco med start 8 juni 2026 och förväntad slutdatum 3 augusti 2026. Du arbetar heltid på plats hos Olink i Uppsala. Som konsult hos Adecco blir du anställd av oss men arbetar ute hos vår kund – en utmärkt möjlighet att bygga erfarenhet och utvecklas i din karriär!
Om rollen
I rollen som Customer Service Administrator I arbetar du nära kundservicefunktionen och bidrar till en positiv kundupplevelse. Detta är en perfekt roll för dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom administration och kundsupport.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Besvara kundförfrågningar via e-post och interna system på ett professionellt och effektivt sätt
Hantera orderrelaterade ärenden, returer och serviceförfrågningar
Uppdatera och underhålla kunddata i företagets system
Stötta vid problemlösning genom samarbete med interna team
Följa etablerade processer och service standards
Vi söker dig som:
Har gymnasieexamen (eftergymnasial utbildning är meriterande)
Har god kommunikationsförmåga och är organiserad
Har grundläggande kunskaper i Microsoft Office och/eller CRM-system
Är serviceinriktad, noggrann och lösningsorienterad
Vill utvecklas inom kundservice och administration
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är en positiv och driven person med ett genuint intresse för kundrelationer. Du är strukturerad, noggrann och trivs i en roll där du får ta ansvar och samarbeta med andra.
Vi erbjuder
Ett meriterande uppdrag hos ett innovativt och växande bolag
Möjlighet att utveckla dina färdigheter inom kundservice och administration
Anställning som konsult hos en av världens ledande rekryterings- och bemanningsföretag Publiceringsdatum2026-06-08Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande – skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amila Dresevic 073 684 78 61
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic amila.dresevic@adecco.se Jobbnummer
9952812