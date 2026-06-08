Vårdplaneringssjuksköterska hemsjukvården
Örnsköldsviks kommun / Sjuksköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla sjuksköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-06-08
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Vi söker nu en planeringssjuksköterska för att utöka vårt team om två medarbetare, känner du att detta kan vara rätt utmaning för dig? Då är du varmt välkommen att läsa vidare och skicka in din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som planeringssjuksköterska har du en central roll i patientens fortsatta vård inom kommunen. Du deltar aktivt i planeringen redan i övergången från sluten vård till kommunal vård och arbetar i team tillsammans med bland annat kommunens rehabiliteringsprofessioner, regionens fasta vårdkontakt samt patienten själv. Med din medicinska kompetens bidrar du till att skapa trygga och hållbara lösningar som ger mervärde för patienten. I rollen handleder du personal och studerande, ger stöd och rådgivning till patient och anhöriga samt arbetar patientcentrerat tillsammans med kollegor för att främja en god och nära vård.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom området
Körkort behörighet B
Det är meriterande om du har:
Handledarutbildning
Vidareutbildning, exempelvis till distriktssköterska eller inom vård av äldreDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad i ditt arbete och som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Vi ser att du har förmågan att arbeta självständigt och samtidigt värdesätter teamarbete. Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att stå stadigt även i komplexa situationer. Med ett professionellt förhållningssätt, tydlig kommunikation och integritet bidrar du till att skapa struktur, förtroende och framdrift i arbetet.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Holmlund anna.holmlund@ornskoldsvik.se 0660-266253 Jobbnummer
9952805