Vikarierande Speciallärare åk F-3 på Solhemsskolan
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2026-06-08
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Solhemsskolan ligger i Spånga med ca fem minuters promenad från Spånga Centrum. Till oss tar du dig lätt med hjälp av pendeltåg från bland annat T-Centralen. Spånga C har många valbara busslinjer till vårt närområde.
Solhemsskolan är en fyrparallellig F-6-skola med ca 760 elever och 105 medarbetare. Solhemsskolan består av två skolenheter, Solhemsskolan och Solhemsängens skola. Skolledningen består av rektor och tre biträdande rektorer samt en administrativ chef.
Solhemsskolorna är en skola som strävar efter att ligga i framkant avseende skolutveckling! Skolan har goda resultat inom både elevresultat samt nöjdhet från elever, vårdnadshavare och personal. På vår skola tar vi alla ett individuellt ansvar för en gemensam sak: att lärandet ökar i alla delar av verksamheten.
Solhemsskolans vision
Solhemsskolan är en lärande organisation. Organisationen präglas av samarbete där vi alla bidrar med vår kompetens. Vi sätter elevens rätt till en likvärdig, tillgänglig och kvalitativ utbildning i centrum. Alla elever som går på Solhemsskolan ska vara trygga, ha en god självkänsla, ett gott självförtroende, goda kunskaper och lust att lära. Alla våra medarbetare tar ett aktivt ansvar för att stödja elevens lärande och utveckling. Att utvärdera och ompröva sina ställningstaganden och arbetsmetoder är för oss en naturlig del av att vara en lärande organisation. Vi som arbetar på Solhemsskolan strävar efter att alla ska känna samhörighet, engagemang och glädje. Vi strävar också efter att alla ska vara delaktiga i vår skolas utveckling. Vi känner stolthet över vårt arbete, våra resultat och vår arbetsplats. Vi tar vårt uppdrag på allvar!
Vi arbetar för att elever och personal ska ha lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen!
Din roll
Som speciallärare arbetar du främst i ett nära handledande samarbete med ansvariga undervisande lärare i klassrummen. Du vägleder elever utifrån deras behov och stödjer lärarna i att hitta kompletterande verktyg och metoder för en framgångsrik undervisning. Elevernas kunskaper och förmågor kartläggs på olika sätt under läsåret och där är din kompletterande kompetens inom specialundervisning samt handledning/rådgivning avgörande för att elevernas lärande utvecklas optimalt!
Som speciallärare:
• ingår du i vårt specialpedagogiska team som regelbundet har egna möten och möten med skolledningen.
• bidrar du till hela skolans utveckling inom tillgänglighetsområdet.
• är du en självklar kraft inom elevhälsoarbetet och du deltar och leder samtal med vårdnadshavare och elever där och när behovet finns.
• har du kompetens att screena/kartlägga elevers kunskapsutveckling inom olika områden.
• arbetar du med elever i klassrummen, enskilt eller i mindre grupper
Med vem och var i organisationen du arbetar varierar efter elevernas behov. Vårt utvecklingsarbete omfattar ett särskilt fokus på att våra kompetenser ska finnas där eleverna finns, det vill säga i klassrummet. Du är erfaren med ett professionellt förhållningssätt och har god didaktisk och pedagogisk förmåga. Du har kunskap kring relevanta digitala verktyg och har erfarenhet av att skriva pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram. Skolan är inne i ett utvecklingsarbete där speciallärare samarbetar med förstelärare för att utveckla elevernas måluppfyllelse inom matematik och språklig utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du är lyhörd, självständig och har en god samarbetsförmåga.
Du har också en god förmåga att strukturera och analysera ditt arbete för att sedan vara en del i det åtgärdande arbetet.
Vi söker dig med:
• en väl förankrad elevsyn och kunskapssyn som bygger på nuvarande läroplan.
• goda kunskaper gällande elevers olika behov i lärmiljön och hur man undanröjer hinder.
• fördjupade kunskaper inom läs- och skrivsvårigheter.
• förmåga att självständigt driva elevärenden framåt.
• kunskap och insikt om betydelsen av ett gott samarbete mellan elever, föräldrar, skolans personal och skolledningen.
Som speciallärare medverkar du tillsammans med elevhälsoteamet i skolans verksamhetsutveckling och som ett stöd för ledningen i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
Arbetslivserfarenhet som speciallärare är ett krav. Det är meriterande om du har arbetat som speciallärare mot åk F-3 och om du har erfarenhet av arbete med språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt samt screeningarbete.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Sörgårdsvägen 40 (visa karta
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163 52 SPÅNGA Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen,Område 7, Solhemsskolan/Solhemsängens skola Kontakt
Martin Rangborg martin.hellstadius.rangborg@edu.stockholm.se 08-50841274 Jobbnummer
9952820