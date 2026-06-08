projekt & reservdelsinköpare till kund inom försvarsindustrin
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad, lösningsorienterad och affärsmässig inköpare som trivs i en internationell miljö? Vi söker nu en projekt-/reservdelsinköpare till en spännande verksamhet där du får arbeta nära leverantörer, interna intressenter och tvärfunktionella team för att säkerställa leveranser till pågående projekt och kontrakt.
Om rollen
Om rollenSom projekt-/reservdelsinköpare har du ett brett operativt inköpsansvar med fokus på att säkerställa tillgången till reservdelar och relaterade leveranser. Rollen ställer höga krav på kvalitet, problemlösningsförmåga, flexibilitet och förmågan att agera snabbt i en verksamhet där leveranssäkerhet är avgörande.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med strategiskt inköp, inköpskvalitet, teknik och andra funktioner för att skapa långsiktigt hållbara leverantörsrelationer och säkerställa effektiva leveranskedjor.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Ansvara för inköp av reservdelar och relaterade paket utifrån verksamhetens behov
Skapa och administrera inköpsorder
Leveransbevaka och följa upp leverantörers prestation
Hantera fakturor och relaterade inköpsprocesser
Arbeta med frågor kopplade till exportkontroll
Granska och analysera kostnadsunderlag från leverantörer
Ge löpande återkoppling till verksamheten kring leveransstatus och leverantörsfrågor
Delta aktivt i förbättrings- och utvecklingsarbete inom inköpsfunktionen
Rollen innebär ett helhetsansvar genom hela inköpsprocessen – från behovsidentifiering och beställning till leverans, uppföljning och leverantörsutveckling.Profil
Vi söker dig som är en prestigelös och engagerad lagspelare med stark servicekänsla och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du har lätt för att bygga och utveckla relationer, både internt och externt, och trivs med att ta eget ansvar för att driva ditt arbete framåt.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, kommunikativ och van vid att samarbeta med olika funktioner för att nå gemensamma mål.Kvalifikationer
Erfarenhet av operativt inköp
Relevant eftergymnasial utbildning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i MS Excel
Meriterande
Erfarenhet av inköp inom flygunderhåll, försvarsindustri, läkemedelsindustri eller annan reglerad verksamhet
Erfarenhet av eller intresse för exportkontroll
Erfarenhet av affärssystemet IFSÖvrig information
För denna tjänst krävs att du genomgår och godkänns i säkerhetsprövning samt bakgrundskontroll enligt gällande säkerhetskrav. Svenskt medborgarskap kan vara ett krav beroende på uppdragets säkerhetsklassning.
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7872292-2041697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Platensgatan 8 (visa karta
)
582 20 LINKÖPING Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9952818