projekt & reservdelsinköpare till kund inom försvarsindustrin

Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping
2026-06-08


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolia AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige

Är du en serviceinriktad, lösningsorienterad och affärsmässig inköpare som trivs i en internationell miljö? Vi söker nu en projekt-/reservdelsinköpare till en spännande verksamhet där du får arbeta nära leverantörer, interna intressenter och tvärfunktionella team för att säkerställa leveranser till pågående projekt och kontrakt.
Om rollen
Om rollenSom projekt-/reservdelsinköpare har du ett brett operativt inköpsansvar med fokus på att säkerställa tillgången till reservdelar och relaterade leveranser. Rollen ställer höga krav på kvalitet, problemlösningsförmåga, flexibilitet och förmågan att agera snabbt i en verksamhet där leveranssäkerhet är avgörande.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med strategiskt inköp, inköpskvalitet, teknik och andra funktioner för att skapa långsiktigt hållbara leverantörsrelationer och säkerställa effektiva leveranskedjor.

Publiceringsdatum
2026-06-08

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för inköp av reservdelar och relaterade paket utifrån verksamhetens behov

Skapa och administrera inköpsorder

Leveransbevaka och följa upp leverantörers prestation

Hantera fakturor och relaterade inköpsprocesser

Arbeta med frågor kopplade till exportkontroll

Granska och analysera kostnadsunderlag från leverantörer

Ge löpande återkoppling till verksamheten kring leveransstatus och leverantörsfrågor

Delta aktivt i förbättrings- och utvecklingsarbete inom inköpsfunktionen

Rollen innebär ett helhetsansvar genom hela inköpsprocessen – från behovsidentifiering och beställning till leverans, uppföljning och leverantörsutveckling.

Profil
Vi söker dig som är en prestigelös och engagerad lagspelare med stark servicekänsla och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du har lätt för att bygga och utveckla relationer, både internt och externt, och trivs med att ta eget ansvar för att driva ditt arbete framåt.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, kommunikativ och van vid att samarbeta med olika funktioner för att nå gemensamma mål.

Kvalifikationer
Erfarenhet av operativt inköp

Relevant eftergymnasial utbildning

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Goda kunskaper i MS Excel

Meriterande
Erfarenhet av inköp inom flygunderhåll, försvarsindustri, läkemedelsindustri eller annan reglerad verksamhet

Erfarenhet av eller intresse för exportkontroll

Erfarenhet av affärssystemet IFS

Övrig information
För denna tjänst krävs att du genomgår och godkänns i säkerhetsprövning samt bakgrundskontroll enligt gällande säkerhetskrav. Svenskt medborgarskap kan vara ett krav beroende på uppdragets säkerhetsklassning.
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7872292-2041697".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Platensgatan 8 (visa karta)
582 20  LINKÖPING

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
9952818

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