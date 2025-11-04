Säkerhetssamordnare
2025-11-04
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Hornö tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot män med psykisk ohälsa och män med utagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare kommer du att ha en viktig roll i det systematiska säkerhetsarbetet på institutionen. Du kommer att arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor såsom risk- och säkerhetsbedömningar. I arbetsuppgifterna ingår att samordna planering, genomförande och uppföljning av säkerhetsarbetet på institutionen. Du ansvarar för att samordna implementeringen och framtagande av lokala rutiner, anvisningar och åtgärdsplaner inom säkerhetsområdet. Andra viktiga och prioriterade uppgifter är att omhänderta säkerhetsbedömningar och institutionens händelserapportering (ISAP). Du kommer även att samordna det drogförebyggande samt informationssäkerhetsarbete på institutionen. Som säkerhetssamordnare kommer du att vara delaktig i introduktion, utbildningar, och övningar inom säkerhetsområdet. Du samordnar konflikthanteringsgruppen och är ersättare vid andra konflikthanteringsmedlemmars frånvaro gällande konflikthanteringsutbildning.
Du har ett nära samarbete med säkerhetsavdelningen centralt och med övriga säkerhetssamordnare i myndigheten.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom säkerhetsområdet, eller annan utbildning om arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av säkerhetsarbete
• erfarenhet av att arbeta i en miljö med incidenter och allvarliga händelser
• erfarenhet inom områdena övning, utbildning och risk- och säkerhetsbedömningar.
• god datorvana (Officepaketet)
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (svenska).
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta med tvångsvård eller frihetsberövande
• erfarenhet av teknisk fysiskt säkerhetsarbete
• andra språkkunskaper än svenska.
För att trivas hos oss är du kreativ och har förmåga att utveckla dig själv och andra och tar ett stort ansvar för ditt arbete, har en god samarbetsförmåga samt är analytiskt och pedagogiskt lagd. Du är en duktig problemlösare som är strukturerad och kan utveckla rutiner och arbetssätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
Du agerar i enlighet med värdeorden inom SiS, respekt, omtanke och tydlighet, som är grundstommen i vårt bemötande och bidrar till trygghet för dem vi vårdar och till en bra och trygg arbetsmiljö för oss.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 november 2025.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Individuell lönesättning
