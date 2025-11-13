Säkerhetssamordnare - med fokus på evenemangssäkerhet
2025-11-13
Säkerhet ingår som en naturlig del i vår verksamhet och spänner över flera områden.
Vår målsättning är trygga evenemang och arenor för publik och arrangörer.
Nu söker vi en säkerhetssamordnare till säkerhetsavdelningen - en roll för dig som vill bidra till trygga, säkra och välorganiserade evenemang. Som säkerhetssamordnare arbetar du både operativt och strategiskt med fokus på evenemangssäkerhet, riskhantering och utveckling av interna rutiner. Du ingår i bolagets säkerhetsfunktion och rapporterar till säkerhetschefen.
Arbetsuppgifterna är varierande och spänner över både planering och genomförande. Du kommer bland annat att:
- Samordna och följa upp säkerhetsarbetet inom evenemangsverksamheten.
- Stödja säkerhetschefen i det övergripande säkerhetsarbetet i enlighet med stadens riktlinjer och policy.
- Säkerställa att utbildningsmaterial och information inom säkerhetsområdet är aktuellt och tillgängligt, med särskilt fokus på timanställda.
- Medverka i riskbedömning och säkerhetsplanering inför, under och efter evenemang.
- Planera, koordinera och följa upp det operativa säkerhetsarbetet i samband med evenemang, inklusive arbetsledning av timanställda.
- Samordna och följa upp bolagets systematiska brandskyddsarbete (SBA) samt bidra till utveckling av rutiner, processer och övningar för att stärka krisberedskap.
Rollen har inget formellt personalansvar men innebär operativ arbetsledning vid evenemang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en bakgrund inom säkerhetsarbete - gärna i miljöer med stora flöden av människor, såsom arenor, festivaler, handelsplatser eller annan publik verksamhet. Du har god förståelse för crowd management och riskhantering i evenemangssammanhang.
Du har relevant högskole- eller eftergymnasial utbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete inom säkerhetsområdet, exempelvis fysisk säkerhet, risk- och krishantering brandskydd eller personsäkerhet. Du har god IT- och systemvana, kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift, och har B-körkort. God kännedom om lagar, föreskrifter och riktlinjer inom säkerhetsområdet är en förutsättning.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
- Utvecklings- och förändringsarbete inom säkerhets- eller beredskapsfrågor.
- Arbete inom offentlig sektor.
- Att planera och genomföra utbildningar eller övningar.
- Arbete i digitala systemstöd för riskhantering eller incidentrapportering.
Vi söker dig som är:
- Självständig och tar ansvar för att driva arbetet framåt.
- Flexibel, lösningsorienterad och handlingskraftig i operativa situationer.
- Kommunikativ och samarbetsinriktad, även under pressade förhållanden.
- Analytisk och strukturerad, med förmåga att identifiera, bedöma och hantera risker samt prioritera och följa upp insatser.Anställningsvillkor
Arbetstid: Då evenemangen styr är stora delar av arbetstiden förlagd till kvällar och helger.
Lön: Individuell lönesättning
Anställningen kommer att föregås av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslag (2018:585) och relevanta föreskrifter.Om företaget
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av Sveriges mest älskade arenor: Scandinavium, Ullevi, Gamla Ullevi, Frölundaborg, Bravida Arena, Valhallarinken, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.
Vi arrangerar också, tillsammans med Svenska Ridsportförbundet, Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för ridsport.
Vi är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2004 och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och allt vi gör genomsyras av hållbar utveckling.
Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Bolaget omsätter ungefär 300 miljoner kronor och vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att skapa magiska ögonblick! Ersättning
