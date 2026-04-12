Säkerhetsrådgivare
2026-04-12
Säkerhetsrådgivare sökes!
Just nu söker vi engagerade säkerhetsrådgivare för rådgivning samt försäljning av säkerhetstjänster. Vi söker dig som är målinriktad, driven och social! Tidigare erfarenhet är meriterande, men absolut inte avgörande. Vi väljer att lägga mycket fokus på din inställning, personlighet och ambition vid anställning. Välkommen att ansöka!Publiceringsdatum2026-04-12Om företaget
Vi är ett modernt säljbolag som arbetar ute på fält genom olika typer av event. Nu vill vi utöka ett av våra team med flera rådgivare och är därför nyfiken på dig! Är du social, energisk, dynamisk, lyhörd och vill utvecklas samt tjäna mycket pengar då kan denna tjänst passa dig!Dina arbetsuppgifter
Via event informera och sälja säkerhetsprodukter (tex cyberskydd, överfallslarm) till privatpersoner samt företag.
Presentera produkter och tjänster på ett professionellt och engagerande sätt.
Att lyhört anpassa tjänster utifrån kunders behov och efterfrågan.
Arbeta tillsammans med övriga teamet mot gemensamma mål.
Att utvecklas genom kontinuerlig utbildning i försäljning, samt säkerhet inom det svenska hemmet.Kvalifikationer
En god förmåga att kommunicera.
Orädd för att söka kontakt med potentiella kunder.
Är glad, energisk, resultatinriktad och uthållig.
Uppskattar att arbeta i team och kan samarbeta mot gemensamma mål.
Viss fysik krävs då arbetet utförs på event/fält.
Flytande svenska i tal och skrift.
Avslutad gymnasieutbildning.
Vi erbjuder dig
Gedigen utbildning och kontinuerlig coachning inom försäljning.
En energifylld och varierande arbetsplats med ett positivt team i ryggen.
Möjlighet att anpassa sin egen lön genom en av marknadens högsta provisioner samt bonusar.
Mållön 40 000- 50 000.
Möjlighet att lära sig och utvecklas inom den ständigt aktuella säkerhetsbranschen.Övrig information
Lön: Provisionsbaserad, Hög ersättning per sälj.
Arbetsplats: Stockholm med omnejd. Resor inom Sverige kan förekomma.
Kontor mitt i city på Sveavägen 35.
Är du intresserad? Då vill vi gärna träffa dig på en intervju!
Vänligen skicka in din ansökan redan nu, då urval sker löpande och tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.
Vi är ett härligt team som väntar på förstärkning och vi söker just nu 3 nya stjärnor som är taggad och vill vara med på vår spännande resa.
Skicka din "ANSÖKAN" ( CV & personligt brev) caizedosales@outlook.com
Urval sker löpande.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@protectconnect.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Protect & Connect Europe AB
(org.nr 559409-5464), https://www.svenskabedrageriskyddet.se/
Sveavägen 35. (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Kontakt
Francisco Palmborg 0709880889 Jobbnummer
9849003