Säkerhetsoperatörer till rättspsykiatrin
Region Sörmland / Väktarjobb / Katrineholm Visa alla väktarjobb i Katrineholm
2025-12-15
Regionsjukhuset Karsudden, KatrineholmPubliceringsdatum2025-12-15Om företaget
Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm är ett rättspsykiatriskt sjukhus med 155 vårdplatser, som erbjuder högspecialiserad rikssjukvård. Här vårdas merparten av patienterna enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).Målet för rättspsykiatrisk vård handlar om att förbättra enskilda patienters psykiska hälsa för att klara ett liv i samhället. Rättspsykiatrisk vård ska även beakta samhällsskyddet genom att vården arbetar för att förebygga återfall i brott. På Regionsjukhuset Karsuddens präglas vården och behandlingen av ett personcentrerat arbetssätt där varje enskild patient inkluderas i planeringen och utförandet av sin vård i syfte att uppnå målet. För våra medarbetare erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling i en engagerad, kunskapsintensiv och lärande organisation. Vi erbjuder personalövernattning för pendlare samt restaurang och personalgym på vårt personaltorg. Genom delaktighet skapar vi tillsammans Regionsjukhuset Karsudden, - ett sjukhus för framtiden.
Nu finns möjligheten att bli en del av vårt team i Bevakningscentralen på Regionsjukhuset Karsudden, ett utav Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus. Vi söker nu två nya säkerhetsoperatörer som vill vara med och ge sjukhuset förutsättningar att bedriva god och säker rättspsykiatrisk vård. Vill du arbeta i en miljö där ditt arbete gör verklig skillnad? Kom och jobba med oss!Arbetsuppgifter
I rollen som säkerhetsoperatör har du övergripande ansvar för sjukhusets allmänna inpassering. Vid in- och utpassering av sjukhuset ska du som säkerhetsoperatör bemöta våra patienter, anställda, anhöriga och besökare utifrån ett situationsanpassat och förtroendefullt arbetssätt. Kontroll vid allmän inpassering utförs av dig som säkerhetsoperatör med hjälp av metallbåge, röntgenmaskin och visitation. I din roll blir det viktigt att beakta individers rättigheter, integritet och självbestämmande. I det dagliga arbetet samarbetar säkerhetsoperatören med kollegor och övriga professioner för att främja en god och trygg säkerhetskultur. Arbetet har stort fokus på kvalitet och leverans och är till stor del självständigt, vilket innebär att du behöver kunna prioritera mellan arbetsuppgifterna.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att
• hantera larm - och passagesystem, nyckelhantering, samt områdesbevakning genom rondering
• bemanna inpasseringskontroll
• arbeta med övervakning via kameror som bevakar sjukhusområdet
• verka för en god, kontinuerlig dialog mellan medarbetare
• kommunicera med patienter, närstående, medarbetare och övriga på ett respektfullt och lyhört sätt
• hantera hastigt uppkomna arbetsuppgifter
Du får en gedigen inskolning på Bevakningscentralen samt tre heldagars introduktion med andra, nya medarbetare i vår utbildningslokal på sjukhusområdet. Under dessa dagar får du de grundläggande kunskaperna du behöver av olika professioner för att kunna göra ett bra arbete i rollen som säkerhetsoperatör.
Din kompetens
Som säkerhetsoperatör hos oss behöver du vara trygg, stabil och ha självinsikt. Du har ett gott bemötande och har en hög grad av servicekänsla och ett bra omdöme. Du är självgående, initiativtagande och kommunicerar på ett tydligt sätt. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Det är viktigt att du kan tempoväxla och prioritera mellan många olika arbetsuppgifter samt är trygg med att fatta beslut under press. Som person har du också förmågan att kunna anpassa dig till ändrade omständigheter och situationer utifrån ett flexibelt säkerhetstänk. Vi ser också att du är prestigelös och skiljer på det personliga och professionella. Med hög integritet och en utpräglad känsla för ansvar driver du vidare sjukhusets säkerhetskultur tillsammans med dina kollegor.
Du har sedan tidigare gymnasieexamen och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har en utbildning inom säkerhetsområdet som är relevant samt en hög teknisk mognad för att hantera digitala säkerhetssystem och kommunikationsutrustning. Det är önskvärt att du har yrkeserfarenhet av liknande arbete inom rättspsykiatri eller annan jämförbar verksamhet.
På grund av arbetsuppgifterna kräver tjänsten ett normalt färgseende och det kan komma att testas. Inför beslut om anställning görs utdrag från misstanke- och belastningsregistret, alkohol- och drogtest, samt utökat lämplighetstest.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, 100%.
Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Joel Eskils, Säkerhetschef
HR-specialister
Fackliga företrädare
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 0150-560 10.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-18.
Intervjuer kan komma ske löpande.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
