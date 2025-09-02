Säkerhetskoordinator till vår kund i Malmö
2025-09-02
Placeringsort: Malmö
Start: Omgående/ enligt överenskommelse
Uppdragets längd: ca 1 år
Är du en noggrann och administrativ person som trivs med att arbeta med människor och säkerhet? Just nu söker vi en Säkerhetskoordinator till vår kund. Uppdraget är ett konsultuppdrag med start omgående och beräknas pågå i cirka ett år.
Om rollen
I rollen som säkerhetskoordinator kommer du att vara en viktig del i arbetet med bolagssäkerhet. Du kommer bland annat att:
* Hålla säkerhetsintervjuer och genomföra säkerhetsprövningar
* Hantera och följa upp administrativa processer kopplade till säkerhet
* Bidra med stöd och struktur i säkerhetsarbetet
* Vara en kontaktperson och skapa goda relationer med medarbetare och chefer i organisationen
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en administrativ ådra, är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har lätt för att skapa förtroende och tycker om att möta och prata med människor.
Vi ser gärna att du:
* Har erfarenhet från HR, gärna på ett större bolag
* Har arbetat med bolagssäkerhet eller liknande uppgifter tidigare
* Är van vid att hantera känslig information på ett professionellt sätt
* Är självgående, men också en lagspelare
Vill du vara med och bidra till ett tryggare och säkrare arbetsklimat? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Vad kan Jefferson Wells erbjuda dig?
Som konsult på Jefferson Wells får du möjlighet att utvecklas på olika uppdrag inom olika branscher. Konsultföretaget Jefferson Wells ingår i den stora koncernen ManpowerGroup och vi får ständigt in nya, spännande uppdrag, vilket skapar möjligheter för din personliga utveckling och karriär. Du blir som konsult en del av vårt härliga team! Vi är måna om att alla ska känna sig delaktiga, och anordnar regelbundet konsult- och nätverksträffar samt AW:s.
Kontaktuppgifter och ansökan
Vi ser fram emot din ansökan! Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och ditt ledarskap. Urval sker löpande, så vänta inte med att ansöka.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Jessica Björk på jessica.bjork@manpower.se
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett värderingsstyrt bolag med konsulternas karriärsmål i fokus. Vi har ett långsiktigt engagemang i våra konsulter för att skapa balans mellan privatliv och arbetsliv. Som konsult hos Jefferson Wells utvecklar du tillsammans med din konsultchef en specifik karriärplan utifrån dina önskemål och din kompetens. Genom oss får du möjlighet att arbeta på stora internationella koncerner och mindre bolag inom många olika branscher. Ersättning
