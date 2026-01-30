Säkerhetskonsult
B3 Consulting Group AB (publ) / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B3 Consulting Group AB (publ) i Göteborg
, Lidköping
, Jönköping
, Linköping
, Malmö
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll där du får kombinera analys, problemlösning och utveckling av säkra IT-miljöer i Microsoft-världen? Då kan vi vara helt rätt för dig.
Som säkerhetskonsult på B3 Cloud arbetar du nära våra kunder för att analysera och stärka deras säkerhet i moderna IT-miljöer. Du hjälper till att identifiera säkerhetsbehov, designa hållbara lösningar och genomföra tekniska förbättringar inom molnet.
Du kommer bland annat:
Analysera, identifiera och åtgärda säkerhetsbehov hos våra kunder
Utforma och implementera säkerhetslösningar för en säker digital arbetsmiljö
Delta i och driva migreringar och transformationsprojekt med fokus på säkerhet.
Hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och teknologierna inom cybersäkerhet.
Vägleda och stötta kunder i frågor som rör IT-säkerhet
Vi söker dig som:
Har 6 års erfarenhet som säkerhetskonsult inom Microsoft Azure eller Microsoft 365
Har goda kunskaper inom Entra ID, Active Directory, Microsoft Defender och Sentinel
Brinner för säkerhetutmaningar och är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad
Är kunnig inom identitetshantering, hotdetektering och säkerhetsarkitektur
Kan flytande svenska i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Vilka är vi?
Vi är B3 Cloud, ett härligt gäng med specialistkunskaper inom molntjänster utspridda i Göteborg och Stockholm. Vi tror på att dela kunskap, stötta varandra och ständigt utvecklas tillsammans - både som team och som individer.
Som en del av B3 Consulting Group har vi resurser, kompetens och stöd i ryggen samtidigt som vi bibehåller dynamik och flexibilitet med korta beslutsvägar. Vi är stolt över att vara del av en verksamhet som präglas av inkludering och en strävan efter att ha en positiv påverkan på samhället, människor och miljön. Vi värdesätter olikheter och erfarenheter och arbetar kontinuerligt med inkludering och kultur för samarbete och respekt.
Vi erbjuder:
Frihet och flexibilitet att påverka din utveckling, arbetstider och uppdrag
Kompetensutveckling genom utbildningar, certifieringar och lunchföreläsningar
Konkurrenskraftig lönemodell och en otroligt flexibel samt förmånlig RAM modell.
En givande företagskultur med konferensresor, AW:s och wellness-aktiviteter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7146241-1816785". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B3 Consulting Group AB (publ)
(org.nr 556606-3300), https://bli.b3.se
Kämpegatan 6 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
B3 Consulting Group Jobbnummer
9714944