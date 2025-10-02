Säkerhetshandläggare
2025-10-02
Vill du vara med och bidra till att utveckla och stärka säkerhetsarbetet på Luleå Energi? Då har vi rollen för dig när vi nu söker en säkerhetshandläggare som vill utveckla och vara ett konsultativt stöd för hela koncernens säkerhetsarbete! Bli en del av en arbetsplats som sätter dig och ditt välmående i fokus och var med och forma säkerheten för oss på Luleå Energi och alla våra fantastiska medarbetare.
Om rollen
Vi söker nu förstärkning på säkerhetsavdelningen på Luleå Energi. Som handläggare inom säkerhet ansvarar du för att administrera och handlägga uppgifter inom koncernens säkerhetsavdelning och genom detta utveckla koncernens arbete kring säkerhet.
I det dagliga arbetet ingår praktiska uppgifter inom informationssäkerhet, såsom deltagande i risk- och sårbarhetsanalyser, genomförande av informationsklassningar samt förberedelse, ledning och dokumentation av möten. Tjänsten omfattar även övriga vanliga arbetsuppgifter inom säkerhetsområdet, exempelvis att besvara löpande frågor och stödja verksamheten i arbetet med att stärka säkerhetskulturen genom utbildning, rådgivning och vägledning. En betydande del av arbetet sker i nära samverkan med andra funktioner och verksamheter inom koncernen.
Du som person
För att lyckas i rollen som säkerhetshandläggare är du strukturerad, noggrann och en skicklig kommunikatör som på ett pedagogiskt och övertygande sätt kan förmedla säkerhetsfrågor, skapa förståelse och uppnå genomslag. Du är handlingskraftig, nyfiken och lösningsorienterad, med en konsultativ inställning. Rollen kräver att du kan samarbeta med olika kompetenser inom hela organisationen för att nå resultat och säkerställa att arbetsuppgifter slutförs effektivt och med hög kvalitet.
Kvalifikationer
För rollen ser vi att du har följande kvalifikationer:
• Gymnasialutbildning i kombination med annan arbetslivserfarenhet som vi bedömer vara relevant för tjänsten
• Erfarenhet av administrativt arbete
• God och aktuell datorvana, specifikt Officepaketet
• Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal- och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning som är relevant för rollen
• Erfarenhet av arbete med informationssäkerhetsfrågor; exempelvis arbete kring incidenthantering, informationsklassning samt risk- och konsekvensanalyser.
• Erfarenhet från arbete som kräver högt säkerhetsmedvetande.
• Kunskaper i NIS2 och CER- direktiven
• Erfarenhet av arbete med Civil beredskap
Vad får du hos oss?
Som arbetsgivare så sätter vi stor vikt vid att du ska få prestera, leverera och utvecklas men också att du ska trivas och må bra! Vi har därför tagit fram våra förmåner och villkor med fokus på möjlighet till återhämtning, flexibilitet samt hälsa och friskvård. Allt för att ge dig rätt förutsättningar hos oss.
Vi är stolta över vår arbetsmiljö och kultur där mångfald och jämställdhet är starka ledstjärnor och där vi lägger stort fokus på både gruppens och medarbetarens utveckling och välmående. Det är Luleå Energi och tillsammans gör vi skillnad för människor, skapar värde för Luleå och ger kraft åt omställningen i norr.
Varmt välkommen att söka tjänsten via vår hemsida https://www.luleaenergi.se/karriar/.
Mer information om tjänsten lämnas av Mikael Martinsson, Chef Säkerhet 0920-264536 eller via mejl: mikael.martinsson@luleaenergi.se
Som ett kvalitativt led i våra rekryteringsprocesser samt som en del i vårt systematiska säkerhetsarbete så kommer en bakgrundskontroll genomföras på slutkandidaten. Syftet är att säkra en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och säkerställa att tillgångar och information skyddas. Vi avser även att krigsplacera den medarbetare som anställs.
