Säkerhetsansvarig till Linköping City Airport
2025-08-29
Har du erfarenhet av säkerhetsarbete och drivs av att skapa goda samarbeten? Vi söker nu en relationsinriktad säkerhetsansvarig som vill bidra till en trygg och effektiv säkerhetsorganisation och bli en viktig del av vårt team.Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Som säkerhetsansvarig ansvarar du för att säkerställa att bolagets verksamhet bedrivs enligt gällande tillstånd, regler och riktlinjer. Rollen syftar till att upprätthålla skydd av civil luftfart, passagerare, personal och anläggningar samt förebygga och hantera säkerhetshot. Du har nära samarbeten såväl internt som med externa samarbetspartners och myndigheter, och arbetar för en stark säkerhetskultur.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla bolagets säkerhetsarbete enligt nationella och internationella regelverk.
Utarbeta, tillämpa och upprätthålla säkerhetsprogram för flygplatsen.
Säkerställa att säkerhetsarbetet bedrivs i enlighet med bolagets tillstånd och certifikat vilket även innefattar att medverka vid myndighetstillsyner och utföra internrevisioner.
Utföra riskanalyser och bedömningar, samt föreslå och implementera förebyggande åtgärder.
Ansvar för hantering av säkerhetsincidenter och rapportering i enlighet med gällande föreskrifter och interna verksamhetskrav.
Vara kontaktperson gentemot myndigheter och leverantörer rörande verksamhetsområdet säkerhet.
Du ingår i bolagets ledningsgrupp och rapporterar till VD.
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet av säkerhetsarbete, gärna från luftfartssektorn eller annan samhällsviktig verksamhet. Du har tidigare arbetat brett med säkerhet, regelefterlevnad och kvalitetsutveckling samt har vana av att leda och driva förändringsarbete. Därför är du skicklig på att tolka komplexa regelverk och omsätta dessa till hanterbara processer. Vi tror att du är van vid att jobba med tillsynsmyndigheter och revisioner. Visst teknikintresse och förståelse för säkerhetssystem bidrar till att du är en god beställare av säkerhetstjänster. Det är meriterande om du har akademisk utbildning inom området och arbetat med aktuella regelverk.
Som person är du samarbetsinriktad, kommunikativ och prestigelös varför du har lätt för att bygga relationer, skapa engagemang och driva utveckling framåt. Du har förmågan att växla mellan ett strategiskt och operativt perspektiv, kan prioritera och är trygg i att fatta beslut.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du behöver passera en säkerhetsprövning samt inneha svenskt medborgarskap. Svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för att hantera nödvändig administration och kommunikation.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot din ansökan, senast den 21 september. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta någon av våra rekryteringskonsulter på AS&B Executive: Emelie Törnvall, 070-618 11 58, emelie.tornvall@asb-executive.se
alt. Conny Besterman, 070-618 11 62, conny.besterman@asb-executive.se
Om bolaget
Linköping City Airport AB driver den civila flygtrafiken på Linköpings flygplats. Här arbetar drygt 50 personer med att underhålla och vidareutveckla flygplatsen samt serva de ca 120 000 passagerare som årligen reser via oss. Av dessa 50 medarbetare är 15 anställda i bolaget och övriga är anställda av en underentreprenör. Flygplatsen är även beredskapsflygplats och tar emot exempelvis ambulansflyg. Linköping City Airport AB är ett dotterbolag till Linköpings Stadshus AB och ägs av Linköpings Kommun.
Läs mer om oss på www.linkopingcityairport.se
