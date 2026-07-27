Systemutvecklare med fokus på testautomation och DevOps
Försäkringskassan / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-07-27
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Vi är fyra team inom produktområde Test som gör Försäkringskassans cirka 70 systemutvecklar-team produktivare samt att de kan fokusera på verksamhetslogik samtidigt som de efterlever och följer krav. Vi tillhandahåller allt från inköpta till egenutvecklade produkter. Gemensamt är att vi gör utveckling, test, produktion samt support på alla våra produkter.
Utveckling, produktion och support
Vi söker en systemutvecklare med fokus på testautomation och DevOps som vill vara med och forma vår framtida utvecklarportal. Hos oss får du chansen att utmana traditionella systemstöd och lyfta vår utvecklingsmiljö till nästa nivå med hjälp av modern AI-teknik.
Du ingår i ett engagerat team som utvecklar och förvaltar en rad stödsystem – både egenutvecklade och standardsystem – som aktivt stödjer Försäkringskassans systemutvecklare som genomför systemtestning. Ditt arbete består av att kombinera kodutveckling, processutveckling, produktion och support, där du dagligen har nära kontakt med våra kunder, Försäkringskassans systemutvecklare. Vi arbetar med Windows (klient/server), Linux samt OpenShift. Du kommer att delta i satsningen att utveckla Försäkringskassans nya målplattform där våra produkter accelererar systemutvecklarnas arbete.
I den här rollen blir du en nyckelspelare i att skapa en sömlös, automatiserad och självbetjänande plattform för våra utvecklingsteam. Vi tror att du är en utvecklare som brinner för utvecklareffektivitet (Developer Experience) och som motiveras av att bygga stabila verktyg och arkitekturer som gör andras vardag enklare. Du trivs med att arbeta i team. Du kommer bland annat att:
Bygga plattformens SDK: Skapa standardiserade Java-bibliotek, API-kontrakt och mallar som gör det enkelt för teamen att isolera sina mikrotjänster i vår Openshift-miljö.
Effektivisera systemtestning: Automatisera testinfrastrukturen via SDK:t genom att integrera moderna mönster som kontraktstestning, automatiserad mockning och Testcontainers för tillförlitliga CI CD-pipelines.
Innovera med AI: Utmana nuvarande systemstöd genom att utforska och integrera AI-teknik för exempelvis intelligent regressionstestning, automatisk generering av testfall och smart analys av testdata.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har kompetens inom mjukvaruutveckling
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
kan förstå och analysera komplexa frågor
har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
har god kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
kompetens inom Java-utveckling samt erfarenhet av att bygga SDK:er, ramverk eller delade bibliotek
kompetens inom DevOps och containerplattformar, med särskilt fokus på OpenShift
kunskap om hur AI-teknik kan appliceras praktiskt för att automatisera och lyfta plattforms- och teststöd
kunskap inom systemtestning, både funktionella och icke funktionella
erfarenhet av mjukvaruarkitektur och designmönster
kompetens inom modern systemtestning, till exempel kontraktstestning, service virtualization eller Testcontainers i kontinuerliga flöden.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-27Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Hans Sjödin, 070-341 16 79 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: HR-specialist: Beatrice Sporre, beatrice.sporre@forsakringskassan.se
010-114 47 79 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Simo Dzeletovic, Saco-S Per Sandemalm och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10012047