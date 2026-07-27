Kvalificerad jurist med inriktning mot värdepappers- och fondmarknaden
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2026-07-27
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Finansinspektionen (FI) söker en kvalificerad jurist till verksamhetsområde Marknader.
Hos oss bidrar du till en rättssäker och effektiv tillståndsprövning av aktörer på den svenska finansmarknaden. Du arbetar med juridiska frågor som har stor betydelse för företag, marknadens funktionssätt och förtroendet för det finansiella systemet.
Om jobbet
Verksamhetsområde Marknader ansvarar för tillståndsprövning av aktörer på kapitalmarknaden. Inom området arbetar vi bland annat med tillståndsärenden som rör värdepappersbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Som senior jurist hos oss ansvarar du för och beslutar i juridiskt kvalificerade tillståndsärenden. Du har även beredningsansvar för ärenden som handläggs och föredras av andra jurister, med ansvar för att ärendena hanteras effektivt, rättssäkert och med hög kvalitet.
I rollen ingår också att handlägga komplexa tillståndsärenden samt att ta fram, analysera och föredra rättsliga ställningstaganden för bland annat områdesledning och chefsjurist. Du förväntas följa rättsutvecklingen inom aktuella regelverk och bidra till verksamhetens juridiska kvalitet genom att leda utbildningsinsatser, ta fram rättsliga vägledningar och ge kvalificerat juridiskt stöd till kollegor.
Arbetet innebär ett nära samarbete med de verksamheter som ansvarar för tillsynen av värdepappersbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Du samverkar också med kollegor som arbetar med regelutveckling, föreskrifter, implementering av nya regelverk och ingripanden.
Verksamheten präglas av ett högt inflöde av ärenden och höga krav på kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet. Området befinner sig dessutom i en utvecklingsfas där nya processer och samarbetsformer etableras, vilket ger möjlighet att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har
juristexamen eller jur.kand.-examen
flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, exempelvis från domstolsväsendet, Regeringskansliet, annan myndighet, advokatbyrå eller bolag under Finansinspektionens tillsyn
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
mycket god förmåga att handleda medarbetare i ärendehandläggning
mycket god förmåga att planera, prioritera och strukturera arbetet så att lagstadgade rikttider hålls.
Det är meriterande om du har
kunskap om förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, finansmarknadsrätt samt regleringen av EU:s inre marknad
assessorsförordnande
flerårig erfarenhet av beslutsfattande eller processföring
erfarenhet av tillämpning av regelverk som gäller företag inom den finansiella sektorn eller värdepappers- och fondmarknaden.
Om dig
I det här jobbet behöver du vara självgående, målinriktad och analytisk. Du arbetar strukturerat, fattar välgrundade beslut och kan prioritera effektivt även när arbetsbelastningen är hög. Du har hög integritet, delar gärna med dig av din kompetens och bidrar till ett professionellt samarbete.Publiceringsdatum2026-07-27Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 700 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Vid avslut av anställning kan bestämmelser om karens bli tillämpliga om övergång exempelvis sker till verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Anna Laaksonen enhetschef, 08-408 983 81
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235)
103 97 STOCKHOLM Arbetsplats
Finansinspektionen Jobbnummer
10012040